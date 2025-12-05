為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    板橋公共設施專案通檢案即起再公展 12/23、24舉行說明會

    2025/12/05 12:39 記者黃子暘／新北報導
    板橋公共設施專案通檢案，城鄉局指出，該案5月27日經內政部都市計畫委員會審議通過，即日起再公開展覽30天。（新北市城鄉局提供）

    新北市府考量新北市議會辦公空間不足，並為解決瓶頸道路等問題，城鄉發展局提出板橋公共設施專案通檢案，城鄉局指出，該案5月27日經內政部都市計畫委員會審議通過，即日起再公開展覽30天，並將於12月22日及23日於板橋區公所舉辦說明會，向民眾說明計畫內容及回應地方關心議題；此案提出多元檢討解編方式，整體開發部分以地主分回55%土地為通案原則進行規劃，歡迎各界提出建議。

    城鄉局指出，此案多元解編方式包括跨區公辦整體開發、劃設再發展區等，其中整體開發部分以地主分回55%土地為通案原則進行規劃；專案考量新北市議會辦公空間不足，故將透過市地重劃方式取得周邊約0.45公頃土地以新建廳舍，為解決瓶頸道路，也將板橋區華江五路南側綠地用地變更為綠地用地兼供道路使用，另配合在地發展需求，檢討既有公設用地開發附帶條件。

    城鄉局說，目前板橋都市計畫預計解編10處公設保留地，解編面積達8.79公頃，市府可實質取得開闢約1.67公頃公園綠地、廣場等開放性公共設施；目前新北共有20處納入公設用地專案通盤檢討，已有澳底一階這一處發布實施，10處經內政部審竣，包括坪林水源、三峽、蘆洲、石門、三重、鶯歌、板橋、樹林三多、鶯歌鳳鳴、汐止，另外9處於內政部審議中，分別為新店、新莊、土城、淡水、萬里、泰山、樹林山佳、淡水竹圍、五股等案，透過公設解編及檢討，地主得分回可建築土地進行開發，並實質提供多元開放空間供在地民眾使用。

    城鄉局補充，詳細資料可至城鄉局網頁點選「最新消息」的「都市計畫公告」項目查詢。

