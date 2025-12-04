台南「林家肉燥飯」一碗10元賣35年突熄燈 大批網友不捨

在台南飄香35年的知名小店「林家肉燥飯」，昨突發文表示將熄燈，發文一出引發大批網友不捨，紛紛留言直呼「什麼！沒得吃惹QQ」、「最佛心的肉燥飯，辛苦了」。（圖擷自臉書）

在台南飄香35年的知名小店「林家肉燥飯」，昨突發文表示將熄燈，由於每碗肉燥飯僅要10元，店內料理平價又可口，消息一出引發大批網友不捨，紛紛留言直呼「什麼！沒得吃惹QQ」、「最佛心的肉燥飯，辛苦了」、「感謝頭家頭家娘認真把美食分享給大家」

從1990開業至今的「林家肉燥飯」，已在地飄香35年，該店最知名的就是每碗僅要10元的「肉燥飯」，加上海產粥、海鮮湯，以及多款自助式菜色，平價又可口的料理讓他們成為在地民眾的口袋名單，過去總統賴清德在擔任副總統期間也曾到店用餐，立委林俊憲也曾拍片大讚「價格之親民，絕對超乎你的想像，肉燥飯居然只要10元，其他湯品粥品也都100有找」。

不過昨日「林家肉燥飯」在臉書粉專發文宣布「下台一鞠躬」，在文中提及，「於1990年開店至今，從南園街養生市場，再來就是大家所熟知的安和路一段。從阿公帶著孫子來吃，到孫子長大帶著自己的孩子來吃，林家肉燥飯彷彿是每個老客人家裡的第二個廚房。一碗肉燥飯10元，35年的堅持，裡頭蘊含的不只美味，還有辛苦的血汗，和已工作到變形的一把老骨頭」、「如今林老北和林老目年事已高，忍痛做的重大決定，想說的話太多了，期間真的非常感謝所有人的支持」。

細看就在上個月初「林家肉燥飯」也曾發文透露，林老闆進行疝氣手術，並於上月6日至30日店休，讓老闆進行身體維修及休養，不料本月初就突然宣布要熄燈，這也讓網友不捨表示「這禮拜才想說要帶朋友去吃而已，居然無緣」、「雖然不捨，但也希望你們兩老退休後好好的去玩」、「我鹹粥+三寶沒了QQ」、「祝老闆早日恢復健康」、「拜託繼續傳承」。

