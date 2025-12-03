台中市公車年虧損逾6億 市府補助破27億遭質疑淪公車提款機

陳俞融質疑，市府花納稅錢補助公車不手軟，但公車服務品質未改善，淪公車提款機。（記者蘇孟娟攝）

台中市年編27億補助公車，其中公車虧損約6.73億，市議員陳俞融批市庫每年編列巨額預算補貼公車業者，花市民納稅錢不手軟，但公車每年異常發車及過站不停投訴等近千件，服務未跟著提升，市府淪公車業提款機；交通局長葉昭甫指出，因公車路線擴張至現在的240線，路線、班次增加導致虧損隨之增加，目前公車的發車準點率約在95%到96%之間，公車服務品質漸提昇。

台中市議會今審查市府提案二、三讀會，陳俞融指出，其中一項主要用於市區汽車客運業營運虧損補貼的「公路公共運輸永續及交通平權計畫」，總經費高達5億2千餘萬，市政府負擔的配合款高達3億9千餘萬，市府長期持續補助公車業者，但公車異常發車及過站不停等一年近8千件，市府無法具體要求業者提升服務，淪公車業者的提款機。

葉昭甫指出，根據國家大眾運輸發展條例，政府本來就有責任編列預算填補服務性路線的虧損，台中市的公車路線從縣市合併前的100多線大幅擴張至現在的240線，路線、班次增加導致虧損隨之增加，針對服務性路線，公共運輸有虧損的部分，市府必須要去負擔相關的虧損補貼。

他指出，台中市年補助公車包括雙十公車等經費約27億，目前全市公車虧損約6.73億；為提昇公車品質已將公車評鑑改成上、下半年各評鑑一次，評鑑結果列補助參考，公平評鑑若表現不佳補助款就會被打折扣；另外，台中市已啟用全台唯一的「公車發車自動稽核」系統，一有異常就罰款，經多重努力，目前公車的發車準點率約在95％至96％之間，公車服務已漸有改善。

