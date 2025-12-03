桃機T3北登機廊廳試營運 交長陳世凱視察送乖乖

交通部長陳世凱今（3）日下午前往桃園機場視察第三航廈北登機廊廳運作情形，並發送北登機廊廳限定款乖乖給候機旅客。（記者劉信德攝）

交通部長陳世凱今（3）日下午前往桃園國際機場第三航廈北登機廊廳，視察試營運情形。他肯定桃園機場大聯盟單位與機場公司在建設與營運準備上的努力，並勉勵第一線同仁持續精進服務品質，做好年底北登機廊廳正式啟用前的各項整備工作。

北登機廊廳自12月1日啟動試營運至今，已服務9架次、約1950名旅客實際體驗動線、設備與候機設施。陳世凱並在現場親手發放「北登機廊廳限定款乖乖」，與搭機旅客親切互動，與旅客共享試營運的喜悅，連在按摩椅上休息的旅客也收到限量乖乖，他同時向旅客介紹桃機提供的免費按摩椅等貼心設施。

請繼續往下閱讀...

陳世凱也把握機會向現場候機旅客介紹北廊廳嶄新設計，並詢問使用感受。一名旅客表示，北登機廊廳空氣清新、環境舒適，尤其對沙發旁多元型式的充電插座讚不絕口；另有一位日籍旅客在收到乖乖後，特別追蹤部長的threads，還與部長及超大型乖乖合影留念。

陳世凱受訪時指出，廊廳內增設不同形式的充電插座，就是依據旅客回饋而調整，希望試營運期間民眾能多提供意見，協助桃園機場持續進步。陳世凱說，北登機廊廳預計於年底正式投入營運，感謝各單位辛勞，使各項設施得以如期上線測試。

陳部長強調，機場公司應持續根據旅客回饋優化動線設計、資訊引導、餐飲購物及其他服務細節。他也勉勵第一線員工再接再厲，提升旅客的整體使用體驗。

交通部長陳世凱今（3）日下午前往桃園機場視察第三航廈北登機廊廳運作情形，並發送北登機廊廳限定款乖乖給候機旅客。（記者劉信德攝）

交通部長陳世凱今（3）日下午前往桃園機場視察第三航廈北登機廊廳運作情形，並發送北登機廊廳限定款乖乖給機組員。（記者劉信德攝）

交通部長陳世凱今（3）日下午前往桃園機場第三航廈北登機廊廳視察運作情形，並向候機旅客介紹候機室嶄新設計概念。（記者劉信德攝）

交通部長陳世凱今（3）日下午前往桃園機場視察第三航廈北登機廊廳運作情形，並在兒童遊戲區前了解設計概念。（記者劉信德攝）

交通部長陳世凱今（3）日下午前往桃園機場視察第三航廈北登機廊廳，並進入男廁實地了解設施運作狀況。（記者劉信德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法