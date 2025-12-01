台大與故宮簽署合作備忘錄 推動台灣融合文化科技領先全球

台大校長陳文章（左）與故宮院長蕭宗煌（右）簽署合作備忘錄，共同推動和展現台灣在文化科技融合的領先地位。（圖由台大提供）

國立台灣大學與國立故宮博物院近日簽署合作備忘錄，台大校長陳文章表示，台大和故宮合作在文化資產的典藏與應用上發揮更大的社會影響力，擴大社會參與，提升國際競爭力，推廣文化、歷史及創意媒體教育經驗，以落實博物館公共化政策，也向國際社會展現台灣在文化科技融合的領先地位。

故宮院長蕭宗煌則表示，故宮文物典藏的加值應用能達到今日的成果，有賴過去許多台大夥伴與數位人文研究中心的專業協助，期許未來5年在雙方的合作備忘錄支持之下，持續深化數位典藏的創新應用，讓珍貴的文化資產透過數位科技惠及更多民眾，實現文化平權的理想。

台大主辦「第16屆數位典藏與數位人文國際研討會」中，由台大校長陳文章與故宮院長蕭宗煌代表簽署。陳文章表示，數位人文研究不僅是保存文化遺產的重要途徑，更是傳承古人智慧、連結過去與未來的關鍵橋樑，以他個人對歷史、文化的探索興趣為例，透過不同的媒介與機會所累積的這些人文經驗，不僅調劑身心更常能啟發思考。

陳文章也表示，數位人文是台大五大優勢研究領域之一，除了數位人文研究中心作為專業研究機構，「台大佛學數位圖書館」此具有特色的數位典藏成果也已在全球享有盛名，有非常高的瀏覽率及使用率，而前年成立的「台大藝術史研究所美術館」，也獲得故宮協助，充實美術館的實體專業設備，台大亦將與故宮、國立台灣歷史博物館等更多的文化機構合作，共同推動教學、研究以及台灣文化資產的數位轉型。

包括比利時安特衛普大學教授David Gijbels、英國格拉斯哥大學教授Paul Gooding與日本大阪大學教授Ken Ito，以及台大數位人文研究中心主任岳修平、前主任前主任特聘教授項潔、理學院院長葉素玲等共同出席見證。

岳修平說明，雙方合作由台大數位人文研究中心擔綱統籌，協調整合台大各項跨領域資源，積極投入數位典藏技術開發、數位策展創新應用、人文研究工具開發以及跨域人才培育計畫等重點合作項目，促進各項知識交流與實務經驗分享，並確保合作效益最大化。

