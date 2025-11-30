獨家》1年用掉1795萬隻！教育部補助6大學發展動物實驗替代科技

教育部補助台大等校發展實驗動物替代科技。台大獸醫學院巡迴車配有仿生教具，可供學生模擬對動物CPR、診察等，並下鄉參與科普活動。（記者楊綿傑攝）

歐美國家將「動物實驗替代科技」視為生醫發展重要戰略，以因應新藥開發挑戰，提升環境食品安全。教育部推動「大學校院動物實驗替代科技人才培育計畫」，補助中興大學、台灣大學、中央大學、成功大學、屏東科技大學及嘉義大學組成跨校教學聯盟，發展和應用如3D圖譜、數位影像、VR/AR技術、器官晶片等非動物替代模型（NAMs）課程，上路1年多計開設77門課，培育2600人次學生。

根據農委會去年10月發布「實驗動物人道管理年報」統計，2023年實驗動物總使用量為1795萬多隻，其中不含胚胎使用量為112萬多隻，較前一年度減少3.45%，使用量最大的動物別為雞胚，共使用1646萬多隻，主要用於「製造生物製劑」研究計畫；而不含胚胎的動物別使用最大量為囓齒類動物，共使用67萬多隻，以小鼠最多，次為大鼠及其他鼠類。

行政院2022年啟動「台灣動物實驗替代科技」跨部會平台，部署3大主軸「替代科技研發」、「減量策略與驗證平台建置」、「優化動物實驗管理」，期加速建立可以和動物實驗互補搭配的替代技術。

教育部資科司科長張寶儷說明上路1年多的最新成果，中興大學做為推動中心，聯盟6校開設相關專業領域計77門課程，推動「學中做」，將替代方法融入教學，加強大學生及研究生之動物實驗替代科技的專業跨領域知識及實作能力，並推動產業實習見習，計培育學員逾2600人次，包括大學生、碩博士生及博士後研究、教師、醫師、業界人士，另赴業界實習學生177人次。

動物實驗替代科技強調「3R原則（替代、減量、優化）」，計畫亦補助大學開設動物實驗倫理課程，培養學生尊重生命及動物福祉的觀念，並學習動物臨終程序。以中興大學為例，開設「擴增實境模擬動物實驗課程」，學生透過AR/VR技術重現手術操作等核心實驗流程，無需實體動物練習，並結合互動式場景與模擬評量；以及「動物實驗替代技術實作」，實際操作體外細胞模型培養，學習建立替代動物試驗的完整流程，並進行數據蒐集與分析，但因係4年（2024年至2027年）計畫，尚未有因此減少實驗動物之相關統計。

