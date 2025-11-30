為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    實驗動物減量成國際趨勢 國研院用器官晶片、仿生教具減少犧牲

    2025/11/30 19:21 記者吳柏軒／台北報導
    國研院研究動物實驗替代方法，其中「器官晶片」就是解方之一，透過人造細胞，在體外重建各種血管、肌肉等功能，提供新藥測試，有助減少實驗動物犧牲。（資料照，記者吳柏軒攝）

    隨著動物福祉日益受到重視，實驗動物減量呼聲也不斷，歐美相關法規已建立，我國也成立台灣動物實驗替代科技跨部會平台，國家實驗研究院（國研院）亦研發相關動物實驗替代方法，如器官晶片、AI數據演算及仿生訓練教具，減少實驗動物的犧牲。

    國研院國家生物模式中心組長吳佩華表示，全球越來越在乎動物福祉，是不可逆的趨勢，「人過得越來越好，也希望動物越過越好」，相關實驗動物的減量法規與配套措施，以歐美走得較前面，故科學技術也要有新的方法應對。

    台灣則在2022年10月成立台灣動物實驗替代科技跨部會平台，由行政院召集國科會、農業部、環境部、衛福部、教育部、經濟部及中研院共同推動，目標動物實驗三R（Replace取代、Reduce減量及Refine優化）。

    吳佩華舉例，動物實驗依控制組、測試組再加上不同劑量，以及預估不良反應耗損與統計意義，要測試一種新藥成分，一次實驗就約需72隻動物，而要抓到有效劑量更要做好幾次實驗，犧牲的動物非常多。

    至於動物實驗的替代方法，吳佩華說，化妝品、保養品常需進行不具皮膚刺激或腐蝕、眼睛損傷或刺激等安全性實驗，過往多用實驗兔，後來演進採用大鼠皮膚，再到使用牛豬屠體額外不食用的皮膚，但終究仍是生命，如今進展到在人體外用細胞培養出皮膚組織進行測試，造就器官晶片發展。

    生模中心近年便大力研發器官晶片，吳佩華表示，以跟美國業者購買肝臟器官晶片，取代過往實驗小鼠，來測試肝臟藥物毒性分析，因直接用人類肝臟細胞實驗，更貼近人體試驗，但缺乏生物全身系統性反應的風險評估，因此動物實驗的替代方法多採複合科技，如還可結合AI數據演算，提高精準度。

    此外，生模中心也延攬獸醫學博士陳怡杰共同開發仿生教具，提供生醫學員先從假皮膚、假血管開始練習，初階的穿針、打結，到最後模擬阻斷血管等，並辦理相關手術教室課程，也能減少實驗動物的犧牲。

    國研院生模中心也延攬獸醫學博士陳怡杰共同開發仿生教具，讓生醫學員先從假皮膚、假血管開始練習，並辦理相關手術教室課程，也能減少實驗動物的犧牲。（資料照，記者吳柏軒攝）

