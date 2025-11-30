為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大學動物實驗課推廣「3R」 新科技搭配仿生教具練習操作

    2025/11/30 22:02 記者楊綿傑／台北報導
    台大獸醫學院巡迴車配有仿生教具，可供學生模擬對動物CPR、診察等，並下鄉參與科普活動。（記者楊綿傑攝）

    台大獸醫學院巡迴車配有仿生教具，可供學生模擬對動物CPR、診察等，並下鄉參與科普活動。（記者楊綿傑攝）

    動物實驗替代科技發展，大學結合新科技發展教學新方法，同時推廣3R（減量、優化、替代）觀念，如台大首創透過VR搭配手持控制器，模擬小鼠抽血的教案；中興引進仿生教具讓學生反覆操作；成大則開課吸引跨領域學生修習。

    台大獸醫學院副院長陳慧文說明，校方結合數位科技，將小鼠採血、打針過程拍攝360度實景影片或做成動畫，學生只要戴上VR頭盔就可看到操作場景。此外，引進仿生狗教材，讓學生了解各種模擬心肺模式、肌肉血管分布，亦可操作CPR、插管等醫療照護。

    至於首創的VR搭配手持控制器教案，陳慧文說，目前正積極培育跨領域種子學生，如想要解剖豬，就運用科技製作相關主題教案。而台大獸醫還有內建X光、手術台等設備，全台唯一的行動醫療車除到偏鄉執行動物醫療，也巡迴做科普。

    中興大學獸醫學院院長陳德勛分享，校方早引進真實等比的模擬乳牛及相關生理系統，供學生練習骨盆觸診、助產、乳房炎診療，今年更再引入犬隻仿生教具，可操作採血、插管、手術，及皮膚縫合等多元項目。學生認為能在進入真實臨床操作前反覆練習，減少初次操作的錯誤與壓力。

    課程方面，陳德勛指出，校方開設多門跨校共享課程，包括實驗動物替代方案、毒理與疾病替代模型，及智能化微流體3R應用等，並與日本東京科學大學引入器官晶片技術，提供更精細的藥物毒理與生醫試驗模型；還與中部微創手術中心合作，導入AR教學模擬系統，讓學生更直觀地理解操作流程與臨床情境。

    成大生理所所長楊尚訓說，學校動物實驗相關科系的大學部均已使用替代教學，研究所以上也盡可能減少使用、落實3R原則，雖替代教具與活體動物有落差，但「技術先練到6、7分，最後必要時才用真實動物」，可減少非必要犧牲，且重複練習有助學生學習。

    楊尚訓認為，3R在生物材料研發、藥物驗證上市等許多領域已成未來趨勢，校方亦開設如動物實驗替代理論、實務應用，以及與AI、3D列印等新科技結合的通識及暑期課，吸引理工法商等24個科系學生修課。此外，學生亦能在獸醫師指導下接觸斑馬魚、大小鼠操作優化技術，暑假到動物替代科技相關產業實習，進而達到3R的精神。

    相關新聞請見︰

    獨家》1年用掉1795萬隻！教育部補助6大學發展動物實驗替代科技

    實驗動物減量成國際趨勢 國研院用器官晶片、仿生教具減少犧牲

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播