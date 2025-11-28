為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    平流層暖變後續影響！鄭明典PO圖說明冷空氣主要3路徑

    2025/11/28 10:12 即時新聞／綜合報導
    前氣象局長鄭明典指出，冷空氣3個主要外流路徑，一個是北美，常帶來美國東北大雪；第二是北歐路徑，這股冷空氣常往西南方向走，是比較特殊的地方；第三是亞洲路徑，這股冷空氣路徑變動範圍較大、較不確定。（圖擷取自鄭明典臉書）

    前氣象局長鄭明典指出，冷空氣3個主要外流路徑，一個是北美，常帶來美國東北大雪；第二是北歐路徑，這股冷空氣常往西南方向走，是比較特殊的地方；第三是亞洲路徑，這股冷空氣路徑變動範圍較大、較不確定。（圖擷取自鄭明典臉書）

    今受東北季風影響，各地早晚偏涼。前氣象局長鄭明典進一步解析「平流層暖變」的後續影響，他指出，這次約在3週前就有人討論到可能影響，現況大致上與概念模式一致，可以算是一次典型反應。

    鄭明典今發文提及，平流層暖變開始之後2至3週，近地面會有一波極地冷空氣外流現象。冷空氣3個主要外流路徑，一個是北美，常帶來美國東北大雪；第二是北歐路徑，這股冷空氣常往西南方向走，是比較特殊的地方；第三是亞洲路徑，這股冷空氣路徑變動範圍較大、較不確定。

    鄭明典曾發文說明，本來應該是極渦發展的地方卻出現暖空氣，此現象基本上就是「極區平流層暖變」，這麼早發生的情況相對少見，「印象中，2016年年初有超強寒流，（前一年）年底時就有類似偏早發生的平流層暖變現象！」

    「冷、熱是相對的！」鄭明典昨發文提及提到，這是氣溫距平圖，代表現況和氣候值的差異。現在北極區域明顯偏暖，但是極區偏暖的空氣移到中緯度地區，還會是「很冷」！

    極區偏暖表示極渦偏弱，極區的冷空氣比較容易外流，冷空氣經過的地方就會「冷」。而目前中緯度陸地上氣溫普遍偏高，如果極區冷空氣外流，冷、暖空氣交會，可能會有顯著的冬季風暴發展。

    現在發生中的平流層暖變現象，經驗上可能導致極區冷空氣外流，中緯度國家都很重視這個變化，原因就是擔心可能未來幾周內會受冬季風暴影響！

    鄭明典說，「台灣不在主要影響範圍內，但也無法排除會被掃到邊，所以還是很值得追蹤、觀察平流層暖變的現象和它後續的影響。有誤解，那就多解釋囉！」

