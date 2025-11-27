為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣花卉推介會花爭豔館博登場 賞花免門票

    2025/11/27 17:58 記者楊媛婷／台北報導
    台灣花卉推介會即起到30日在台北花博爭豔館舉行，免門票就可入場。（農糧署提供）

    國內花卉界年度盛事的「2025台灣花卉推介會」今天（27日）起到30日在台北花博爭豔館舉行，將有6大展區，展出超過1500種花卉品種，其中還有許多新品種的花卉，還有各種互動體驗，不用門票就可賞盡奼紫嫣紅都開遍。

    台灣花卉推介會是國內指標性的國產花卉專業展，今年主題為「花之未來」，「未來花想曲」、「花的誕生」、「花生活提案所」、「花聚產業館」、「花開講堂」與「動手花樂園」等6大展區，讓民眾沉浸式體驗花卉之美，其中年度「年度新品種區」，集結最具潛力之育成品種，共計展示9大花種、13個新品種包括火鶴花、石竹、水晶花、彩葉芋、聖誕紅、蝴蝶蘭、彩葉草、觀音蓮、矮牽牛等。

    農糧署說，27日為「專業日」，開放花卉相關業者憑名片換取專業參觀證，11月28日至30日則全面免費開放，邀請全民入場共享花卉盛事。

    台灣花卉推介會即起到30日在台北花博爭豔館舉行，免門票就可入場。（農糧署提供）

