招商直接「帶看古蹟房」！ 台南321巷藝術聚落大動作找租客

台南市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」轉型「321巷藝術聚落」將委外經營，期讓百年官舍活化新生。（南市文化局提供）

全台知名的文化旅遊亮點「321巷藝術聚落」—市定古蹟「原日軍步兵第二聯隊官舍群」，南、北館新建工程可望在今年底完工。台南市府同步啟動委外營運公開招標，12月5日將在園區舉辦招商說明會，現場直接「帶看古蹟房」，邀請民間專業團隊一起打造兼具展演、文旅與生活美學的城市文化新門戶。

原官舍群位於日治時期「老松町」軍事區，戰後成為台灣省立工學院（今成大）教授宿舍，2003年登錄為市定古蹟。自2013年「321巷藝術聚落」成立後，靠著藝術家進駐、小型展演與木造老屋魅力，形塑獨特文化風景。

近年市府陸續完成9棟官舍修護、1棟現代建築整建，並新增南、北館與景觀工程，在保留木構件與歷史紋理的前提下，提升結構安全與空間彈性。如今整片百年官舍群以完整街廓、綠意庭院重新亮相，準備迎接下一階段活化。

文化局表示，官舍群承載台南從軍事基地、教授宿舍到藝文聚落的城市變遷，未來希望引入民間創意，透過展覽、表演、旅宿、導覽、工作坊等多元營運模式，讓市民與旅客重新感受這片「木屋與樹影交織」的生活基地。

本次委外範圍包含部分古蹟屋舍及新建南、北館，營業土地逾4800平方公尺、建物面積逾1800平方公尺；園區公共空間則由得標者協助維護。經營模式採「固定租金+營收分成」，委外期9年、績效佳可再續1次，最長18年。文化局強調，租金設計兼具古蹟價值與投資誘因，也鼓勵業者把收益投入園區維護與公共服務，形成「保存—活化—回饋」的良性循環。

「321巷藝術聚落」將於12月5日下午2時在園區舉辦招商說明會（南市文化局提供）

「321巷藝術聚落」綠意盎然。（南市文化局提供）

