目前無其他非洲豬瘟案場 明年2月21日將向WOAH申請重返非疫區

立法院經濟委員會，會中邀請農業部部長陳駿季備詢。（記者王藝菘攝）

台中梧棲養豬場於10月21日確定檢出非洲豬瘟病毒，經15天全國禁運禁宰等方式圍堵，疫情僅限該單一案場，民進黨立委賴瑞隆今（27日）關切我國何時可再向世界動物衛生組織（WOAH）申請重返非疫區，農業部長陳駿季回應，預計於2026年2月21日提出。

國內爆發首例非洲豬瘟疫情，我國隨即暫停所有豬肉出口，隨採取高強度圍堵措施，疫情目前僅限單一案場，立院經濟委員會今審議「森林法」部分修正條文草案，賴瑞隆質詢關切目前疫情狀況與加強防堵措施，以及我國何時可向WOAH提出重返非疫區申請的確切時期。

請繼續往下閱讀...

陳駿季回應表示，目前國內並無其他案例，邊境也加強管理，就目前的抽檢率再增加2成以上，市場端也對高風險商店如東南亞商店或中國小吃店等展開聯合稽查，也表示預計將於2月21日向WOAH提出重返非疫區申請。

賴瑞隆則指出，台中梧棲養豬場爆發疫情最重要的原因就在於沒有落實廚餘蒸煮，包含是否有達到蒸煮90度、1小時，但若部分養豬場沒有落實，地方政府也沒有落實稽查，恐會造成破口，若又有疫情爆發甚至擴散，台灣恐難回復到非疫區，也將對產業造成嚴重影響。

陳駿季表示，要提出非疫區申請必須要向WOAH提出部分證明要件，除3個月內不能再有其他案例場，還有必須證明可能傳播疫情的來源都能有效控管，其中廚餘的部分大方向則是會開放使用事業廚餘來養豬，禁止家用廚餘，盡可能降低風險。

對於廚餘蒸煮的監督稽核部分，陳駿季表示，環境部之前有提出12月7日時就有第一波監視器裝設完成，並預計在年底前全數裝設完畢，目標就是希望不要清除疫病後，又如韓國等國家又爆發疫情，會持續採高強度防治措施。

民進黨立委賴瑞隆表示，應持續加強防疫措施以防堵非洲豬瘟疫情。（記者楊媛婷攝）

農業部長陳駿季（右1）表示，我國預計於2026年2月21日向WOAH提出重返非疫區申請。（記者楊媛婷攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法