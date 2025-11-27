為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    防不動產被詐騙變賣抵押 基隆12/1起一處申請、雙重通知

    2025/11/27 08:20 記者盧賢秀／基隆報導
    民眾於地政事務所申辦地籍異動即時通情形（基隆市政府提供）

    民眾於地政事務所申辦地籍異動即時通情形（基隆市政府提供）

    最近有不少長者不動產遭到詐騙，房屋遭到抵押或移轉。基隆市地政事務所與稅務局跨機關合作，從12月1日正式啟動全新的「地籍+稅籍異動即時通」。不論到地政事務所或稅務局申辦，可開啟地籍和稅籍通知雙服務，不動產發生買賣、贈與、拍賣、抵押權、查封等異動，就會通知當事人或家人，保障民眾權利。

    過去地籍、稅籍異動即時通服務要跑二趟，現在民眾只要帶著國民身分證到基隆市地政事務所或稅務局，就能一次申辦2項通知服務，「一處收件、雙重保障」，行政流程超精簡。

    地政處處長謝旻成表示，這項服務的重點就是「即時預警」，當名下不動產發生買賣、贈與、拍賣、抵押權、查封等13種類型的登記異動，「地籍異動即時通系統」會在「收件時通知」、「異動完成再通知」，通知方式可選擇簡訊或Email，也可指定通知家人、親友，而「稅籍異動即時通系統」則是在申報土地增值稅或契稅收件時，以簡訊、Email或LINE推播通知（需綁定進階會員），市民朋友一處申請享雙系統第一時間預警，就是防詐的重要關鍵。

    地政事務所主任張乃文指出，不動產詐騙金額動輒百萬、上千萬，因此採用3大防護措施，包括強化查核身分、高風險個案主動關懷、與警政單位密切合作，第一時間攔阻可疑交易，還有「住址隱匿」與「指定送達處所」2項服務，大家一起辦起來，提高警覺來打詐！

    基隆12月1日起地籍或稅籍異動會雙方即時通知（基隆市政府提供）

    基隆12月1日起地籍或稅籍異動會雙方即時通知（基隆市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播