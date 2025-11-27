防不動產被詐騙變賣抵押 基隆12/1起一處申請、雙重通知

民眾於地政事務所申辦地籍異動即時通情形（基隆市政府提供）

最近有不少長者不動產遭到詐騙，房屋遭到抵押或移轉。基隆市地政事務所與稅務局跨機關合作，從12月1日正式啟動全新的「地籍+稅籍異動即時通」。不論到地政事務所或稅務局申辦，可開啟地籍和稅籍通知雙服務，不動產發生買賣、贈與、拍賣、抵押權、查封等異動，就會通知當事人或家人，保障民眾權利。

過去地籍、稅籍異動即時通服務要跑二趟，現在民眾只要帶著國民身分證到基隆市地政事務所或稅務局，就能一次申辦2項通知服務，「一處收件、雙重保障」，行政流程超精簡。

地政處處長謝旻成表示，這項服務的重點就是「即時預警」，當名下不動產發生買賣、贈與、拍賣、抵押權、查封等13種類型的登記異動，「地籍異動即時通系統」會在「收件時通知」、「異動完成再通知」，通知方式可選擇簡訊或Email，也可指定通知家人、親友，而「稅籍異動即時通系統」則是在申報土地增值稅或契稅收件時，以簡訊、Email或LINE推播通知（需綁定進階會員），市民朋友一處申請享雙系統第一時間預警，就是防詐的重要關鍵。

地政事務所主任張乃文指出，不動產詐騙金額動輒百萬、上千萬，因此採用3大防護措施，包括強化查核身分、高風險個案主動關懷、與警政單位密切合作，第一時間攔阻可疑交易，還有「住址隱匿」與「指定送達處所」2項服務，大家一起辦起來，提高警覺來打詐！

基隆12月1日起地籍或稅籍異動會雙方即時通知（基隆市政府提供）

