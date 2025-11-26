為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭鴨鄉鴨香活動首度改直播 推廣在地鴨肉美食

    2025/11/26 14:58 記者江志雄／宜蘭報導
    2025宜蘭鴨鄉鴨香首度改採直播形式辦理。（圖由宜蘭縣府提供）

    2025宜蘭鴨鄉鴨香首度改採直播形式辦理，宜蘭縣代理縣長林茂盛與宜蘭縣養鴨生產合作社理事主席陳信仁，今天（26日）共同製作傳統板鴨與鴨賞料理，為今年活動拉開序幕。

    宜蘭縣鴨鄉鴨香邁入第19屆，歷屆活動透過辦桌、品嘗會等形式，推廣在地的鴨肉饗宴，今年活動以食農教育及食鴨美食為主軸，規劃2場直播節目，12月2日在博士鴨觀光工廠登場，9日移師蘭陽烏石港海景酒店，由直播主向粉絲介紹宜蘭鴨美食、鴨肉套餐系列產品。

    今天的活動記者會，由代理縣長林茂盛、宜縣養鴨生產合作社理事主席陳信仁聯手代言，現場展示蘭陽烏石港海景酒店經典烤鴨12吃、櫻桃鴨紅豆餅、鴨蛋捲、鹹蛋黃披薩，並安排DIY體驗課程，邀請大家上線參與直播活動。

    宜蘭縣政府表示，縣府除了輔導宜縣養鴨生產合作社舉辦鴨鄉鴨香，也結合縣內學校推展鴨食農教育，累計有26所小學共襄盛舉，今年期盼透過直播形式，讓更多人認識宜蘭養鴨產業特色與歷史底蘊。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（右2）、宜蘭縣養鴨生產合作社理事主席陳信仁（左2），今天共同為鴨鄉鴨香活動代言。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣代理縣長林茂盛（右1）參加鴨肉美食DIY，為今年鴨鄉鴨香拉開序幕。（圖由宜蘭縣提供）

