元聖宮11/29水官大帝誕辰 邀明華園總團演出「劍神呂洞賓」

八德元聖宮主祀三官大帝，距今已有170餘年歷史，如今仍是茄苳、白鷺及高明地區居民精神信仰的核心，29日（星期六）適逢水官大帝聖誕，元聖宮於當天晚上7時，配合文化局桃園閩南傳統藝術巡演，邀請明華園戲劇總團演出「劍神呂洞賓」，當天下午4點起開放免費入場。

位於茄苳溪流域的八德元聖宮主祀三官大帝，源於早期茄苳溪農村聚落所祭祀的「三官爐」，後於1851年正式建廟，距今已有170餘年歷史，如今仍是茄苳、白鷺及高明地區居民精神信仰的核心，不僅延續傳統文化，也成為凝聚地方情感的重要象徵，更多活動詳細資訊可至桃園文化局官網查詢。

「劍神呂洞賓」描述唐朝末年滄州節度使田虎自恃功高，要求公主李佛妃下嫁，朝廷為除後患，遣劍士呂洞賓護送由宮女牡丹假扮的公主前往滄州，欲藉其青龍劍破田虎猿猱甲；然任性的公主因鍾情於呂洞賓，堅持喬裝侍女隨行；此時，卻有人自稱神仙漢鍾離，自稱奉天命要將呂洞賓度化至蓬萊島成仙；呂洞賓與牡丹、公主3人之間的情感糾葛、漢鍾離度化呂洞賓成仙，構成1齣精彩絕倫的歌仔戲。

