防中國病豬肉侵台 畜牧司籲認明國產屠宰合格標誌及溯源碼

防範中國病豬肉侵台，農業部提醒消費者認明國產豬肉的「屠宰衛生檢查合格標誌」，才是真正安全的台灣豬肉。（資料照）

中國為非洲豬瘟疫區，近期受到各種因素影響，其豬肉零售價崩跌剩1台斤約6元台幣，相較台灣豬肉近期零售價漲至200元，價差誘因極大，但中國豬肉恐染疫侵害台灣產業，農業部畜牧司重新提醒，消費者應認明國產的生鮮豬肉溯源碼，包含有獸醫師背書的「屠宰衛生檢查合格標誌」，才是真正安全的台灣豬肉。

農業部畜牧司長李宜謙表示，中國豬肉須從邊境防範，台灣有海巡、防檢、海關等單位防範走私或夾帶，而國產豬肉則一定從市場、拍賣到屠宰，都有合格標章，消費者可認明購買。如豬農將豬隻運到肉品市場、再進到屠宰場時，就會有獸醫師進行檢驗，通過後豬肉包裝就會貼上「屠宰衛生檢查合格標誌」，再送去傳統市場等通路。

李宜謙說，一般傳統市場的承銷人到屠宰場買肉，就會拿到屠宰的三聯單，並將買來的豬肉運到豬肉攤位時，則要掛牌張貼「溯源碼」，證明是國產生鮮豬肉，消費者也可以透過溯源碼找到豬肉是哪裡養、哪裡屠宰等都可追蹤。

至於冷凍豬肉方面，李宜謙說，超市、大賣場等的國產豬肉貨源，也都要從屠宰場取貨，同樣會有屠宰衛生檢查合格標誌，豬肉進到相關分切包裝廠，進行小包裝放到保麗龍盤上時，上面也會貼國產標示，且一樣都有條碼可溯源。至於進口豬肉，則由關務署等防範。

