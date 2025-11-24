11/24 各報重點新聞一覽

民進黨立委范雲（中）及沈伯洋（右一）遠往荷蘭海牙，代表民進黨出席「國際自由聯盟（LI）」執委會，並參與亞洲自由聯盟（CALD）與歐洲自由民主聯盟（ALDE）論壇，與多國議員政要與談。（民進黨提供）

國際自由聯盟緊急決議 譴責中國跨國鎮壓台灣國民

「國際自由聯盟」前天在荷蘭海牙舉行的第二〇九屆執委會議中，無異議通過兩項挺台決議，強烈譴責中國以跨境鎮壓威脅台灣立法委員沈伯洋，以及明確支持台灣的民主韌性、國際參與。決議直指中國對沈伯洋發布所謂「全球通緝」是對國際法治與民主價值的重大挑戰，危害基本人權，強調中國對台灣人民沒有司法管轄權，呼籲各國強化法律保障與國際合作，防堵跨境鎮壓等威權手段。

美國蘭德智庫報告：嚇阻中共犯台 須祭「軍經組合拳」

中國對台軍事威脅不斷，台海情勢備受各國關注。美國智庫「蘭德公司」（RAND）報告指出，嚇阻中國攻擊台灣是華府及其盟友安全規劃的核心焦點，制裁等經濟措施可做為嚇阻工具組合的重要元素之一，並結合外交、軍事等手段，盟友與夥伴也必須共同參與，以發揮最大效力。

3年販毒5次 賺1萬3500元 法官認定「小額交易」 判關18年

彰化縣錢姓男子染上毒癮，經濟窘迫的他，異想天開當起賣海洛因、安非他命的「小盤商」，夢想大賺一筆，現實卻很殘酷，他辛苦「經營」三年，僅成功交易五次，賺到一萬三千五百元，彰化地院認為他販毒五次，都屬「小額交易」，未獲得鉅額利潤而減刑，但仍觸犯販賣第一、二級毒品重罪，判處執行刑十八年。

我採購反無人機系統 擬鎖定陸大疆無人機「接管」

行政院國土安全辦公室與國防部準備斥資百億元以上採購反無人機系統，要求必須引進以色列獨有的「接管」性能，能針對闖入特定空域的無人機，藉由駭客技術，強制接管、沒收。國土辦日前透過中科院公布關鍵基礎設施無人機反制系統需求，還進一步要求廠商，須針對大疆無人機獨有的OcuSync通訊協定技術進行破解。

氣候峰會落幕 歐盟讓步油國勝利

聯合國氣候變化綱要公約締約方第卅次會議（COP30）延會談判，在巴西時間廿二日展開全體大會，一九四個締約國通過最終協定，呼籲努力在十年內，將氣候調適融資增至現在的三倍，刪除了任何關於「化石燃料」的字眼，堪稱是一個「妥協下的氣候協定」，凸顯全球減碳行動仍是牛步前進。

金融圈：央行房市管制難鬆綁

房市交易冷颼颼，中央銀行12月18日將召開年終理監事會，是否鬆綁房貸管制備受關注。金融圈則研判機率「幾近於零」，除不動產放款集中度迄今未達央行目標，近期台股指數處於高檔，只要房貸管制鬆綁，等於引導台股資金「倒」進房市，帶動新一波資金炒房，恐使先前打房功虧一簣。

王毅：各國有權對日本罪行再清算

陸日因台灣議題再度緊張之際，大陸外交部長王毅23日再以強硬措辭痛批，日本現職領導人「講了不該講的話，越了不應碰的紅線」，並警告日方一意孤行、一錯再錯，所有主張正義的國家和人民「都有權利對日本的歷史罪行進行再清算」。

