美國蘭德智庫報告：嚇阻中共犯台 須祭「軍經組合拳」

中國對台軍事威脅不斷，台海情勢備受各國關注。美國智庫「蘭德公司」（RAND）報告指出，嚇阻中國攻擊台灣是華府及其盟友安全規劃的核心焦點，制裁等經濟措施可做為嚇阻工具組合的重要元素之一，並結合外交、軍事等手段，盟友與夥伴也必須共同參與，以發揮最大效力。

僅憑「制裁」難達嚇阻效果 盟友與夥伴共同參與 才能奏效

蘭德公司本月初發布「中國突發事件的經濟嚇阻」（Economic Deterrence in a China Contingency）報告，探討中國可能在未來三到六個月內封鎖或入侵台灣的想定情境，並討論美國、澳洲、日本及英國可能採取哪些經濟措施，來嚇阻這類侵略行為，以及這些措施可能如何影響中國行動等。

報告指出，嚇阻中國攻台的規劃涵蓋軍事策略制定、與理念相近國家建立夥伴關係，以及衝突情境的兵推和模擬，制裁等經濟措施也是嚇阻工具的一部分。若有充分證據顯示中國即將犯台，美國可採取包括預防性制裁在內的多種不同措施，若中國仍執意推進計畫，美國可祭出金融制裁，尤其是針對中國主要銀行及跨境銀行支付系統，或其他可供中國進行跨境支付的機制。

此外，美國可對中國占領台灣行動至關重要的商品實施出口管制，並確保日本、澳洲和英國等盟友也參與相關制裁。

報告指出，僅憑藉制裁不太可能達到嚇阻效果，但可做為嚇阻工具組合中的重要元素。最有效的方法仍是結合多種工具，除了制裁，還包括建立外交聯盟以對抗潛在侵略行為；進行可見且可信的軍事準備，表明中國將面臨一場艱難的戰鬥，或即使中國成功攻占台灣，其本身也會遭到嚴重削弱。

