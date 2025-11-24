國際自由聯盟緊急決議 譴責中國跨國鎮壓台灣國民

民進黨立委范雲（中）及沈伯洋（右一）遠往荷蘭海牙，代表民進黨出席「國際自由聯盟（LI）」執委會，並參與亞洲自由聯盟（CALD）與歐洲自由民主聯盟（ALDE）論壇，與多國議員政要與談。（民進黨提供）

中國全球通緝沈伯洋 危害基本人權

「國際自由聯盟」前天在荷蘭海牙舉行的第二〇九屆執委會議中，無異議通過兩項挺台決議，強烈譴責中國以跨境鎮壓威脅台灣立法委員沈伯洋，以及明確支持台灣的民主韌性、國際參與。決議直指中國對沈伯洋發布所謂「全球通緝」是對國際法治與民主價值的重大挑戰，危害基本人權，強調中國對台灣人民沒有司法管轄權，呼籲各國強化法律保障與國際合作，防堵跨境鎮壓等威權手段。

沈伯洋再赴歐洲 行動反擊中國威脅

「國際自由聯盟」是由世界各地自由主義政黨結合的國際政治組織，民進黨為成員之一，立委范雲並擔任聯盟副主席。沈伯洋則出席會議，以行動反擊所謂的跨境鎮壓。

范雲、沈伯洋並接力向國際揭露中國威權滲透手法，沈說，面對中國日益精細的認知作戰，民主夥伴不能僅停留在被動的闢謠或防守，這是不對稱的戰爭，防守方需準確解構攻擊方模式，才能建立有效防禦韌性。

范雲在會中訴求聯盟聲援沈伯洋，並獲全面支持、無異議通過緊急決議，有成員發言要求標題要點出是​Taiwanese Nationals（台灣國民）受中國的壓迫。

這次通過的「反制跨國鎮壓」緊急決議，內容包括：⁠譴責中國正在進行的跨國鎮壓；呼籲各會員反制中國以噤聲台灣人民為目的之政治脅迫；支持台灣的民主韌性及其作為捍衛全球民主價值重要夥伴的角色；各國應透過多邊合作，釐清聯合國二七五八號決議的法律範圍，使台灣得以不損及現狀的前提下參與適當的國際組織等。

