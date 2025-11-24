為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    3年販毒5次 賺1萬3500元 法官認定「小額交易」 判關18年

    2025/11/24 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    彰化錢姓男子想靠販毒致富，結果 3 年販毒 5 次，僅賺 1萬3500元，法官認為均是「小額交易」，判處執行刑18年。（資料照）

    彰化縣錢姓男子染上毒癮，經濟窘迫的他，異想天開當起賣海洛因、安非他命的「小盤商」，夢想大賺一筆，現實卻很殘酷，他辛苦「經營」三年，僅成功交易五次，賺到一萬三千五百元，彰化地院認為他販毒五次，都屬「小額交易」，未獲得鉅額利潤而減刑，但仍觸犯販賣第一、二級毒品重罪，判處執行刑十八年。

    未獲鉅額利潤 依刑法「情堪憫恕」減刑

    判決書指出，錢男二〇二二年到二〇二四年在彰化縣住處交易毒品，兩度以各五百元價格販賣海洛因給林姓男子，賣海洛因一千元給邱姓男子，以各四千五百元、七千元賣安非他命給另兩名男子，五次販毒所得共一萬三千五百元。

    檢警偵查與彰化地院審理時，錢男全盤否認販毒，他辯稱是「合資買毒來用」，由他出面買毒，再把毒品分給合購者，他並非販毒。

    法官則認為錢男辯詞漏洞百出，從監視器、買家警詢與實際交易方式，都顯示是買家直接付錢、聯繫錢男，再由錢男交付毒品，屬於典型「一手交錢、一手交貨」的販毒行為，與合資、代購完全不同，錢男辯詞不足採信。

    販賣一級毒品 可處死刑、無期徒刑

    法官指出，錢男販賣第一級毒品海洛因，可處死刑、無期徒刑，販賣二級毒品安非他命，可處十年以上至無期徒刑，但考量錢男交易次數有限、金額不高，屬「小額交易」且未獲得鉅額利潤，依刑法「情堪憫恕」減刑，各處十一年六月至十七年不等徒刑，應執行十八年，犯罪所得一萬三千五百元沒收，全案可上訴。

