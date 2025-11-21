為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高鐵台南站捐血傳愛 ICU名醫陳志金熱情響應

    2025/11/21 22:38 記者吳俊鋒／台南報導
    高鐵台南站舉辦公益捐血活動，國內ICU名醫陳志金熱情響應。（高鐵台南站提供）

    高鐵台南站舉辦公益捐血活動，國內ICU名醫陳志金熱情響應。（高鐵台南站提供）

    天氣漸冷，又在歲末時節，容易有缺血危機，高鐵台南站今天舉辦公益捐血活動，民眾踴躍挽袖，國內ICU名醫陳志金也熱情響應，場面溫馨。

    台灣高鐵「寒冬送暖、捐血傳愛」自2012年舉辦以來，已邁入第14屆，累計吸引逾2萬民眾參與，挽袖救人，讓更多需要幫助的傷病患，獲得即時的援助。

    台南站同仁今天包含站務、行控、維修，以及站內店家一起挽袖捐血，附近民眾、進出旅客也共襄盛舉，展現愛心，參與別具有意義的活動。

    奇美醫學中心ICU陳志金也前往現場，獻出500cc的熱血，力挺活動，也號召民眾齊心挽袖，傳遞希望。

    陳志金表示，醫院ICU是用血大戶，他更有責任推動募血，不僅自己捐，也要召集大家一起捐；因此每袋血都很重要，在幫病患輸血時，都是懷抱著感恩的心來看待，特別是自己親身短袖、響應後，體悟更深。

    陳志金說，每條生命的延續，都是募集眾人之愛，我們看似搶救了1條命，其實是圓滿了1個家，真的很重要。

    站長高誌隆指出，攜手台南捐血中心舉辦捐血活動，希望將員工、旅客的愛心，送給需要幫助的人，紓緩每年農曆年前各地用血需求偏高的壓力。

    為感謝捐血人的熱情參與，台南站準備了兼具美感與實用性的特製「高鐵造型眼罩枕」1個，捐血500cc者，可再獲神秘好禮。

    活動迴響熱烈，鐵路警察局台南分局駐所也加入快樂捐血人的行列。

    高鐵台南站舉辦「寒冬送暖、捐血傳愛」活動，迴響熱烈。（高鐵台南站提供）

    高鐵台南站舉辦「寒冬送暖、捐血傳愛」活動，迴響熱烈。（高鐵台南站提供）

    高鐵台南站舉辦公益捐血活動，國內ICU名醫陳志金（右2）響應，號召民眾踴躍挽袖救人。（高鐵台南站提供）

    高鐵台南站舉辦公益捐血活動，國內ICU名醫陳志金（右2）響應，號召民眾踴躍挽袖救人。（高鐵台南站提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播