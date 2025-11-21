高鐵台南站捐血傳愛 ICU名醫陳志金熱情響應

高鐵台南站舉辦公益捐血活動，國內ICU名醫陳志金熱情響應。（高鐵台南站提供）

天氣漸冷，又在歲末時節，容易有缺血危機，高鐵台南站今天舉辦公益捐血活動，民眾踴躍挽袖，國內ICU名醫陳志金也熱情響應，場面溫馨。

台灣高鐵「寒冬送暖、捐血傳愛」自2012年舉辦以來，已邁入第14屆，累計吸引逾2萬民眾參與，挽袖救人，讓更多需要幫助的傷病患，獲得即時的援助。

台南站同仁今天包含站務、行控、維修，以及站內店家一起挽袖捐血，附近民眾、進出旅客也共襄盛舉，展現愛心，參與別具有意義的活動。

奇美醫學中心ICU陳志金也前往現場，獻出500cc的熱血，力挺活動，也號召民眾齊心挽袖，傳遞希望。

陳志金表示，醫院ICU是用血大戶，他更有責任推動募血，不僅自己捐，也要召集大家一起捐；因此每袋血都很重要，在幫病患輸血時，都是懷抱著感恩的心來看待，特別是自己親身短袖、響應後，體悟更深。

陳志金說，每條生命的延續，都是募集眾人之愛，我們看似搶救了1條命，其實是圓滿了1個家，真的很重要。

站長高誌隆指出，攜手台南捐血中心舉辦捐血活動，希望將員工、旅客的愛心，送給需要幫助的人，紓緩每年農曆年前各地用血需求偏高的壓力。

為感謝捐血人的熱情參與，台南站準備了兼具美感與實用性的特製「高鐵造型眼罩枕」1個，捐血500cc者，可再獲神秘好禮。

活動迴響熱烈，鐵路警察局台南分局駐所也加入快樂捐血人的行列。

高鐵台南站舉辦「寒冬送暖、捐血傳愛」活動，迴響熱烈。（高鐵台南站提供）

高鐵台南站舉辦公益捐血活動，國內ICU名醫陳志金（右2）響應，號召民眾踴躍挽袖救人。（高鐵台南站提供）

