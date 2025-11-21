持續掌握場址採檢狀況 盧秀燕：年底前密集巡查案例場、掩埋場

非洲豬瘟解封滿2週，台中市今決議高頻率巡查案例場及掩埋場至12月下旬。（市府提供）

台中10月22日爆出非洲豬瘟，成台灣防疫破口，中央進駐攜手中市成功將疫情控制在單一養豬場，11月6日起解封，7日零時起恢復拍賣、屠宰及屠體運輸。豬瘟疫情解封滿2週，台中市政府今召開防範非洲豬瘟災害應變中心擴大會議，台中市長盧秀燕指示，針對案例場及12處掩埋場高頻率定期到場巡查到12月下旬，強化監控，持續掌握場址與採檢狀況，之後再視情況與中央研議是否調整巡查密度。

盧秀燕指出，台中在案例場及掩埋場的各項防疫作業，因相關設施經長時間使用仍可能出現狀況，除監視系統外，要求環保局及農業局定期到場巡查，確實掌握12處掩埋場及案例場現況。

請繼續往下閱讀...

她強調，持續高頻率巡查相當耗費人力，但市府不鬆懈，要求各單位同步關注案例場及12處掩埋場狀況，並持續追蹤採檢結果，約至12月下旬後，再視情況與中央研議是否調整巡查密度。

農業局表示，目前各項環境、案例場及周邊採樣均持續執行，全市斃死豬監測與757件斃死豬採檢皆為陰性，高風險場無異常，「死亡畜禽化製流向查核管制系統」也未發現異常；案例場部分，動保處已加強清消完成，檢驗待公布；另在11月18日同步進行掩埋場周邊與3公里牧場地下水採樣6件、沼液沼渣澆灌農地土壤與地下水3件均為陰性；國軍支援抓斗車11月19日完成燻蒸消毒，採樣24件為陰性。

農業局說，專家會議決議周邊環境每2個月採樣一次至明年6至7月，陰性則再討論後續監測，市府將依中央指引持續落實監測與管理，另籲業者強化生物安全、不餵廚餘，共同守護畜牧安全。

環保局指出，為掌握廚餘車動向，已協助35台再利用養豬場廚餘清運車裝設GPS，除到場免費安裝，也加發1000元獎勵金，後續將依中央規定滾動式推動加裝；環保局並將加強稽查，若AloT蒸煮監控系統推播異常，將即時監看與聯繫確認，持續異常者24小時內查核。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法