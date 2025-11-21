為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄防堵濫倒廢棄物增設「智慧圍籬」 整合警政交通電眼布天羅地網

    2025/11/21 00:18 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄擴大增設智慧圍籬明年達70處。（記者陳文嬋攝）

    高雄市嚴查業者非法棄置廢棄物，攜手中央明年擴大建置智慧圍籬達70處，布設國道、省道及山區主要聯外道路，也將整合警政、交通數萬支電眼，布下天羅地網全面防堵，讓不肖業者無所遁形。

    高雄目前列管97處非法棄置廢棄物場址，環保局前2年移送64件，今年移送10多件法辦，攜手環境部設置10處智慧圍籬，今年查獲清除業者車輛未維持GPS正常運作等53件次，累計開罰金額31.8萬元。

    環保局明年擴大監測範圍，加強馬頭山自然生態保育區、大坪頂特定區等處查緝，環保局將增設10處、環境部逐步增設50處，可發揮預警、溯源、追蹤、防堵功能。

    智慧圍籬重點布設國道、省道及旗美9區主要聯外道路，透過車牌辨識技術結合GPS系統，連線比對通報三聯單，即時掌握清除車輛動向，一旦發現行駛路線異常，將會同警方線上查緝，檢警環成立連繫平台，快速打擊犯罪。

    市府也將納入「智慧高雄燈塔計畫」，跨局處整合警察局、交通局等數萬支監視器、車牌辨識系統，擴大智慧圍籬網絡，搭配空拍機巡查、移動式攝影機等，提升科技執法量能。

    依據《廢棄物清理法》規定，清運業者必須為車輛安裝並維持GPS系統正常運作，違者可處6千至300萬元，情節重大或涉非法棄置行為，除移送地檢署追究刑責，將扣押車輛、撤銷許可證等處分。

    高雄擴大增設智慧圍籬明年達70處，防堵非法棄置廢棄物。（記者陳文嬋攝）

    增設智慧圍籬，整合警政、交通數萬支監視品，布下天羅地網全面防堵不肖業者濫倒。（記者陳文嬋攝）

