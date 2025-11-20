為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2026「鐵道馬拉松」推週遊紀念券 「瑞芳—石城」區間車搭到飽！

    2025/11/20 12:44 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵將在明年的鐵道馬拉松發行周遊紀念券。（台鐵公司提供）

    台鐵將在明年的鐵道馬拉松發行周遊紀念券。（台鐵公司提供）

    台鐵公司今天（20日）宣布，為推廣鐵道觀光與地方創生，將在2026年4月18日至19日舉辦「2026新北市鐵道馬拉松接力賽」活動，推出活動期間限定的「瑞芳—石城 鐵道馬拉松週遊紀念券」，以鐵道串聯運動、觀光與在地人文風情，帶領跑者們體驗鐵道最具特色的城鄉慢旅

    路跑活動路線以福容大飯店為起點，串聯舊草嶺觀景台、福隆遊客中心、貢寮國小、牡丹車站、雙溪高中、貢寮國中及終點站福容大飯店，跑者們持「瑞芳—石城 鐵道馬拉松週遊紀念券」可一邊追逐列車節奏、一邊欣賞沿途自然景觀與人文風光。

    鐵道馬拉松週遊紀念券適用範圍涵蓋瑞芳至石城沿線車站（不含深澳線及平溪線），持券旅客可於活動期間內不限次數搭乘區間車往返，輕鬆探索路跑賽道魅力、暢遊鐵道沿線觀光景點與商圈。

    鐵道馬拉松週遊紀念券票面以「鐵道馬運動精神及鐵道路線元素」為主題設計，而票券以山做為底圖象徵路跑沿線地區風光明媚，使票券兼具實用性與紀念價值，而鐵道馬拉松週遊紀念券發行1日券，全票票價135元、優待票票價68元及2日券，全票票價270元、優待票票價136元。

    路跑者及陪跑者能依旅遊需求打造「跑步×搭車×旅行」的創新體驗，延伸運動觀光的深度與廣度，相關購票資訊，可至報名網，活動主題2026新北市鐵道馬拉松接力賽。

    台鐵將在明年的鐵道馬拉松發行周遊紀念券。（台鐵公司提供）

    台鐵將在明年的鐵道馬拉松發行周遊紀念券。（台鐵公司提供）

