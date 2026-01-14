今年首颱「洛鞍」最快明生成 週末外圍環流接近東南外海

「洛鞍」生成後，未來幾天會先朝西北移動，週末抵達菲律賓呂宋島東部外海後轉向東北，侵襲台灣的機率很低。（圖擷自中央氣象署）

菲律賓東南方熱帶低壓「TD01」持續發展，最快明（15日）增強為今年第1號颱風，「洛鞍」（Nokaen，燕子），外圍環流雲系預估週末到來到巴士海峽、台灣東南方外海，跟台灣陸地有一段距離，對天氣沒有明顯影響。

根據中央氣象署觀測顯示，熱帶性低氣壓「TD01」今（14日）上午8點的位置在北緯8.8度、東經131.6度，即在菲律賓東南方海面，以每小時15公里速度，向西南西進行，氣象署預估，「TD01」在18小時內有發展為輕度颱風的趨勢；日本氣象廳也對其發布「烈風警報」（GW），最快明增強為颱風「洛鞍」。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，「洛鞍」生成後，未來幾天會先朝西北移動，週末抵達菲律賓呂宋島東部外海後轉向東北，侵襲台灣的機率很低。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書PO表示，「洛鞍」颱風不會靠近台灣，外圍環流雲系則將在週末到下週一（17-19日）之間來到巴士海峽、台灣東南方外海，跟台灣陸地應該還有一段距離，對陸地上的天氣沒有明顯影響。他強調，1月份有颱風形成其實並不奇怪，西北太平洋全年都可能有颱風發生，颱風發生數最少的時期其實是2跟3月，大氣環境條件關係下，1至3月過去從未有颱風對台灣造成過威脅的紀錄，民眾不必擔心。

