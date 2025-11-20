士林官邸菊展跨界合作 15主題展區花藝之美

士林在地的「半隻羊立體書藝術工作室」打造大型裝置「蛻菊」。（台北市公園處提供）

士林官邸菊展將於28日登場至12月14日止，台北市公園路燈工程管理處表示，今年以「藝菊圓夢」為主題，打造結合花藝美學、城市故事與逐夢能量的圓夢基地，規劃15大主題展區，攜手多位藝術家、地區宮廟以及地方藝文團隊跨界合作，讓每片花海都盛開著城市的文化溫度與動人故事。

公園處處長藍舒凢表示，士林官邸菊展近年積極與各領域藝術家合作，創作出具識別度的特色作品。今年延續跨界精神，邀請多組藝術家共同打造大型裝置，以地景創作結合花卉展演，營造沉浸式體驗。

在主題園區的「夢想逐路探尋」展區，花東地景藝術家撒部．噶照的大型新作「風起光湧」，以原木、竹材結合風的律動與光的穿透，打造會「發光、發聲」的地景藝術，作品使用台北風倒木再生創作，與花海如浪交織，呈現逐夢旅程的韌性與希望。在中式庭園「幸福．憩家園」展區與小亨利藝術家們共同創作竹構裝置「流光之巢」，竹材交織成溫暖穹頂，陽光從縫隙灑落，如鳥巢般象徵「夢想的起點」，周邊藤球、斗笠與菊科草花營造恬靜氛圍。

園藝管理所主任吳旻靜表示，在「匠心築夢─大立菊及品種展示區」，邀請士林在地的「半隻羊立體書藝術工作室」打造大型裝置「蛻菊」，以寬尾鳳蝶象徵大立菊16個月的細膩栽培歷程，翅膀綻放厚物、麵線菊、一文字菊等多品種大菊，展現園藝職人多年技術的極致成果。

吳旻靜說，今年首次與台北101合作於八角亭展出「台北101國際繪畫比賽」得獎作品共30幅，從純真線條到城市視野，各世代眼中的台北都被菊花點亮，讓觀者透過畫作重新感受城市的浪漫與活力，使藝術成為連結記憶與情感的溫柔力量。

此外，菊展與士林在地的百年宮廟「士林神農宮」合作，在宮廟前打造 「夢想啟航」菊藝微型展區，以傳統文化融合現代花藝，呈現信仰與美學的嶄新樣貌。每週五、六、日上午安排傳統樂舞、現代肢體演出；下午更有餐車市集，讓賞菊旅程一次享受花香、表演與美食。

