全國大學首座 中興大學畜產試驗場獲獲動物福利標章認證

中興大學畜產試驗場獲獲動物福利標章認證。（圖：興大提供）

動物福利近年成為全球關注的議題，包括雞蛋不少人推廣非籠飼雞蛋等，中興大學設有畜產試驗場飼養包含雞、鴨、乳牛與豬等經濟動物，基於教育意義，興大率先全國，第一個參與並通過台灣動物社會研究會「動物福利標章」乳牛場動物福利評鑑，成為全國首座獲認證大學畜牧試驗場，盼建立結合動物福利理念重要示範場域。

中興大學畜產試驗場長王建鎧表示，台灣的動物福利標章是由台灣動物社會研究會建立，參考國際評鑑指標，並結合國內專家、學者與專業牧場共同制定的制度，目的是讓經濟動物能有更良善的生活空間，在更舒適健康的環境中成長，最終也回饋到人類所享用的每一份乳品、肉品與蛋。

請繼續往下閱讀...

王建鎧指出，包括學術與教育現場，動物福利近年成為全球關注的議題，中興大學目前飼養包含雞、鴨、鵝、乳羊、乳牛與豬等經濟動物，研究顯示，良好的飼養與照護環境不僅能提升生產效率、減少疾病，也讓農民與動物之間建立更健康的關係；興大畜產試驗場參與乳牛動物福利評鑑，盼讓動科系、獸醫系的同學在課本之外，了解動物的生活品質與管理的落地實踐，也了解畜牧產業未來發展。

興大指出，校方能獲標章主要是將「動物照護」不僅限於課程內容，更落實於研究與管理現場，畜產試驗場營運結合校內動物科學與獸醫系師生密切合作，組成緊密團隊照護現場動物，讓教育實習牧場在管理與動物照護層面，也能達到專業牧場的水準，為學校實習場域建立了示範基準。

此外，畜牧試驗場在於飼養空間設計、健康監測與紀錄管理等面向結合動科與獸醫專業，使動物福利與生產效能皆達平均以上水準，展現教育與產業專業並行的可行模式。

中興大學畜產試驗場獲獲動物福利標章認證。（圖：興大提供）

中興大學畜產試驗場獲獲動物福利標章認證。（圖：興大提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法