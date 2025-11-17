為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東女青年號召撿菸蒂 為環境盡心力累積福報

    2025/11/17 18:25 記者葉永騫／屏東報導
    擔任台灣文化事業發展學會秘書長的25歲屏東女青年邱瓊瑤，在網路上發起撿菸蒂大賽，吸引不少年輕人關注，有人也加入撿菸蒂的行列。（記者葉永騫攝）

    擔任台灣文化事業發展學會秘書長的25歲屏東女青年邱瓊瑤，在網路上發起撿菸蒂大賽，吸引不少年輕人關注，有人也加入撿菸蒂的行列。（記者葉永騫攝）

    擔任台灣文化事業發展學會秘書長的25歲屏東女青年邱瓊瑤，在網路上發起撿菸蒂大賽，利用晚上時間到火車站、市區商圈等人潮聚集地撿菸蒂，吸引不少年輕人關注，有人也加入撿菸蒂的行列，為環境盡一份心力。邱瓊瑤說，希望透過撿菸蒂的行動來點亮全世界，讓大家都來關心我們的環境，而自己也能活動散散步，獎品就是累積福報。

    對於公共事務相當熱心的邱瓊瑤，常在網路上號召朋友一起參加公共事務，花蓮風災就號召當鏟子超人，反核三公投時也熱心投入。這次她再號召友人，共同約定時間集合後就開始撿菸蒂並且順道撿垃圾，為環境盡一份心力；有不少年輕人在網路或路上看到這群年輕志工在撿菸蒂受到感召，也投入撿菸蒂行列，還有一名日本人也加入撿菸蒂的行動，不少民眾看到這群青年志工為環境努力，紛紛為他們加油打氣。

    邱瓊瑤表示，所謂的撿菸蒂大賽就是個名稱，獎品就是累積福報，每次大約1~2小時，每次撿菸蒂成果大約500~1000根，台灣的菸蒂真的很多，連禁菸商圈內也被丟了很多菸蒂，政府應該考慮設立抽菸地點或提供菸灰盒，來減少菸蒂亂丟。

    參加這項活動的吳姓士兵強調，他都是利用放假時間來當撿菸蒂志工，覺得能為社會做一些事很有意義；賣水餃的黃小姐說，撿菸蒂也能順便減肥；住在高雄的廖小姐則認為這是做善事，覺得有意義。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    志工青年在慈鳳宮集合出發後就開始撿菸蒂並且順道撿垃圾，為環境盡一份心力。（記者葉永騫攝）

    志工青年在慈鳳宮集合出發後就開始撿菸蒂並且順道撿垃圾，為環境盡一份心力。（記者葉永騫攝）

    邱瓊瑤表示，台灣的菸蒂真的很多，連禁菸商圈內也被丟了很多菸蒂，政府應該考慮設立抽菸地點或提供菸灰盒，來減少菸蒂亂丟。（記者葉永騫攝）

    邱瓊瑤表示，台灣的菸蒂真的很多，連禁菸商圈內也被丟了很多菸蒂，政府應該考慮設立抽菸地點或提供菸灰盒，來減少菸蒂亂丟。（記者葉永騫攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播