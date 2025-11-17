屏東女青年號召撿菸蒂 為環境盡心力累積福報

擔任台灣文化事業發展學會秘書長的25歲屏東女青年邱瓊瑤，在網路上發起撿菸蒂大賽，吸引不少年輕人關注，有人也加入撿菸蒂的行列。（記者葉永騫攝）

擔任台灣文化事業發展學會秘書長的25歲屏東女青年邱瓊瑤，在網路上發起撿菸蒂大賽，利用晚上時間到火車站、市區商圈等人潮聚集地撿菸蒂，吸引不少年輕人關注，有人也加入撿菸蒂的行列，為環境盡一份心力。邱瓊瑤說，希望透過撿菸蒂的行動來點亮全世界，讓大家都來關心我們的環境，而自己也能活動散散步，獎品就是累積福報。

對於公共事務相當熱心的邱瓊瑤，常在網路上號召朋友一起參加公共事務，花蓮風災就號召當鏟子超人，反核三公投時也熱心投入。這次她再號召友人，共同約定時間集合後就開始撿菸蒂並且順道撿垃圾，為環境盡一份心力；有不少年輕人在網路或路上看到這群年輕志工在撿菸蒂受到感召，也投入撿菸蒂行列，還有一名日本人也加入撿菸蒂的行動，不少民眾看到這群青年志工為環境努力，紛紛為他們加油打氣。

邱瓊瑤表示，所謂的撿菸蒂大賽就是個名稱，獎品就是累積福報，每次大約1~2小時，每次撿菸蒂成果大約500~1000根，台灣的菸蒂真的很多，連禁菸商圈內也被丟了很多菸蒂，政府應該考慮設立抽菸地點或提供菸灰盒，來減少菸蒂亂丟。

參加這項活動的吳姓士兵強調，他都是利用放假時間來當撿菸蒂志工，覺得能為社會做一些事很有意義；賣水餃的黃小姐說，撿菸蒂也能順便減肥；住在高雄的廖小姐則認為這是做善事，覺得有意義。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

志工青年在慈鳳宮集合出發後就開始撿菸蒂並且順道撿垃圾，為環境盡一份心力。（記者葉永騫攝）

邱瓊瑤表示，台灣的菸蒂真的很多，連禁菸商圈內也被丟了很多菸蒂，政府應該考慮設立抽菸地點或提供菸灰盒，來減少菸蒂亂丟。（記者葉永騫攝）

