    「特戰英豪」高雄光之穹頂決戰終章 「是這裡嗎」奪冠

    2025/11/17 08:59 記者王榮祥／高雄報導
    「全國電競青年錦標賽」已成為國內電競玩家年度盛事，更是青年進入專業賽事領域的重要舞台。（青年局提供）

    「全國電競青年錦標賽」已成為國內電競玩家年度盛事，更是青年進入專業賽事領域的重要舞台。（青年局提供）

    第五屆全國電競青年錦標賽總決賽，昨天在高捷美麗島站光之穹頂迎來特戰英豪最終決戰，在數千人次觀賽下歷經多回合激戰，最終由「是這裡嗎」奪冠。

    高市副市長李懷仁到場頒發特戰英豪冠軍獎盃與獎金，恭賀選手優異表現，頒獎後更前往遊戲體驗區體驗實況足球eFootball、魔法氣泡eSports、快打旋風6等熱門遊戲，感受電競遊戲世界魅力。

    李懷仁指出，本屆賽事首次由青年局與運動發展局攜手擴大舉辦，不僅展現高雄深耕電競產業的決心，也象徵電子競技已正式躋身國際運動競賽項目，具備高度發展潛力；他期盼未來能培養更多電競選手及專業人才，並感謝企業與協辦單位支持，共同提升高雄電競發展能量。

    高市府說明，本屆賽事項目包括快打旋風6及特戰英豪兩大主流遊戲，總獎金分別為20萬元及40萬元，吸引全台逾千名電競好手、共計219隊報名參加。

    總決賽首日快打旋風6率先登場，經激烈拚戰，「TPBE|Ugang」奪冠並抱回8萬元獎金；次日特戰英豪接續上場，最終由「是這裡嗎」技壓群雄，贏得冠軍獎金16萬元，亞軍由「知7粉絲後援會」獲得，抱回8萬元獎金。

    高雄市青年局長林楷軒指出，全國電競青年錦標賽已成為國內電競玩家年度盛事，更是青年進入專業賽事領域的重要舞台。

    高市副市長李懷仁（正中間）頒發特戰英豪冠軍獎盃與獎金，恭賀「是這裡嗎」奪冠，並與青年局長林楷軒（右7）、運動發展局長侯尊堯（右9）及現場貴賓合影留念。（青年局提供）

    高市副市長李懷仁（正中間）頒發特戰英豪冠軍獎盃與獎金，恭賀「是這裡嗎」奪冠，並與青年局長林楷軒（右7）、運動發展局長侯尊堯（右9）及現場貴賓合影留念。（青年局提供）

    全國電競青年錦標賽 x KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN首度由青年局與運動發展局攜手舉辦，總決賽現場亦設置亞運電競體驗區與虛擬遊戲專區，讓民眾觀賽之餘感受電競遊戲帶來的迷人魅力。（青年局提供）

    全國電競青年錦標賽 x KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN首度由青年局與運動發展局攜手舉辦，總決賽現場亦設置亞運電競體驗區與虛擬遊戲專區，讓民眾觀賽之餘感受電競遊戲帶來的迷人魅力。（青年局提供）

    熱門推播