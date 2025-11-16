新北原青激辯「族語、英語誰優先？」阿美族最佳辯士：同等重要

今年度原青辯論大賽由「說服力無限公司」拿下冠軍，左3為隊長鍾欣紘。（記者黃政嘉攝）

新北市原住民族行政局今舉辦「原青辯論大賽決賽暨頒獎典禮」，來自全國36位青年，共9支隊伍，以「族語與英語哪一個應該優先？」為題激辯，最終由「說服力無限公司」拿下冠軍，隊長、阿美族人鍾欣紘並拿下賽事最佳辯士獎；鍾欣紘分享，冠軍賽雖站在反方論述，但族語跟英語同等重要，不可偏廢。

新北市原民局指出，歷經2週比賽時間，9支隊伍從初賽、複賽到決賽，參賽者結合實證資料與生活經驗，論點清晰、節奏明快；支持「族語優先」的隊伍強調族語是文化記憶與認同的根基，而主張「英語優先」的隊伍則認為英語能開拓國際視野、提升競爭力。

現為執業律師的鍾欣紘表示，「說服力無限公司」冠軍團隊4人成員因在輔仁大學修習法律而認識，進而組隊參賽，冠軍賽站在反方立場論述，辯論過程提到英語具有國際優勢，因此主張必須優先英語，不可偏廢；但離開辯論，不代表族人應放棄族語，甚至認為族語跟英語同等重要。

鍾欣紘分享，參加辯論比賽，最重要就是立論清晰，並且能夠換位思考，準備過程中，要懂得站在對方主張的立場，預備問題、展開攻防，並與隊友做好分工合作，完整團隊的打擊面，很高興團隊都有盡力做到，拿到佳績。

新北市副市長陳純敬說，語言是文化的靈魂，青年辯論不僅能鍛鍊批判思考與表達能力，也能增進族群認同，市府將持續推動族語學習與青年文化創新，打造讓原青展現文化自信與公共思辨的舞台，並規劃明年將在板橋區設置以原青為核心的多功能活動空間，提供創業育成、產業交流等資源，促進都市原住民討論公共議題。

新北市原青辯論大賽決賽今登場，參賽隊伍以「族語與英語哪一個應該優先？」為題激辯。（記者黃政嘉攝）

