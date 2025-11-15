館長遭員工毀滅式爆料震驚社群 網瘋傳懶人包：被控性騷、收中國資金

知名網紅「館長」陳之漢（見圖）頻惹爭議，近日他的老員工、「大師兄」李慶元與高階主管小偉，更透過直播對館長進行毀滅式爆料。（圖擷取自「館長惡名昭彰」YT）

知名網紅「館長」陳之漢頻惹爭議，近日他的老員工、「大師兄」李慶元與高階主管小偉，更透過直播對館長進行毀滅式爆料，不僅指控館長在財務與經營上「割韭菜」，還爆料聲稱，館長曾要求男員工「拍下體」給老婆看，甚至傳送館嫂的私密畫面給員工等誇張情節，此外館長也被控有拿澳門跟中國的錢，在網路引起大量議論。

成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉近日透過直播爆料，指控館長曾要求小偉「拍生殖器」的照片傳給他，理由竟是「我跟你嫂子現在要打X，你也知道我老二小，所以嫂子要看你的老二」。後續館長還傳送自己與妻子的私密畫面給小偉，甚至還傳送老婆的語音檔，內容提及想與小偉發生關係等。

除此之外，館長也被指控，當初創立成吉思汗館長根本沒有出一毛錢，都是底下的人出錢，以及有拿澳門跟中國的錢。在PTT上更有網友摘要出8大重點整理成懶人包，被許多網友流傳。

針對相關指控，館長雖在直播否認，並強調沒有做這些事，但李慶元宣稱手中握有手中握有錄音、影片與照片證據，若館長繼續狡辯，將會釋出更多證據。

由於直播內容涉及許多誇張情節，網友對此議論紛紛，其中針對私德的部分，網友留言質疑「藍色蜘蛛網都沒他這樣亂」、「根本就是A片的題材，覺得太天方夜譚」、「原來他不是想幹習近平老婆，他是想別人X他老婆⋯」、「我比較覺得不舉比較丟臉」、「還找人上自己老婆是怎麼回事！」，也有人直言「完了，牆倒眾人推」、「我到底看了什麼」。

包含桃園市議員黃瓊慧等人在內，也有不少人認為，私德的部分不多做評論，但被指控有收「中國、澳門的錢」，真的讓人很傻眼，網紅徐閉也發文直言「館長最該解釋的，是前員工指控他在中國和澳門做了什麼」，也有人喊話國安單位應該主動分案調查。

不過也有網友認為，許多指控並未附上證據，認為「應該讓子彈飛一會兒、先別上車」、「還是先觀望好了~他又不是第一次跟自己員工翻臉或被爆料」、「會不會又在自導自演搏流量」。

知名網紅「館長」陳之漢頻惹爭議，近日他的老員工、「大師兄」李慶元（圖右）與高階主管小偉，更透過直播對館長進行毀滅式爆料。（圖擷自臉書）

網路上也流傳一張對話截圖，內容提到澳門、撥錢、陸方等。（圖擷自四叉貓臉書）

