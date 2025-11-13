鳳凰颱風後水漫公路 光復、蘇澳仍災阻「後天才能搶通」

台9丁線蘇澳到東澳段持續封路搶修，預計15日週六恢復通行。（記者江志雄攝）

鳳凰颱風已經消失，但風災期間花蓮和宜蘭公路受災。交通部公路局今晚（13日）說明，仍有兩處道路災阻，其中宜蘭蘇澳的台9丁線預計要在週六（15日）才能搶通。

災阻路段還有2處，第一是宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K~17K（蘇澳至東澳路段）土石流坍方雙向阻斷，預計15日9時搶通。第二是花蓮縣光復鄉台9線228K+500~236K+500（馬太鞍溪河床臨時便道）南下及北上便道遭水流淹沒，俟林保署通報紅色警戒解除及視水退確認災情後，評估搶通時程。

請繼續往下閱讀...

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，若非必要請勿進入山區道路。

公路局提醒用路人，注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播。

台九線花蓮馬太鞍溪涵管便道北上車道11日遭洪水沖毀。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法