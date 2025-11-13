基隆捷運機電系統、軌道統包保留決標 新北再喊中央速核工程經費便動工

基捷規劃未來串連捷運汐止東湖線、捷運民生線，實現一車往返台北大稻埕、南港、新北汐止與基隆的願景，三線採一車到底。圖為基隆捷運SB34站模擬圖。（新北市捷運局提供）

新北市府代辦基隆捷運第一期工程，市府捷運工程局長李政安今（13）日指出，基捷工程經費審議去年12月16日首次提報中央，11個月內4度送審，為了不影響推動進度，基捷「機電系統及軌道統包工程」已進行議價程序，採「保留決標」方式辦理，盼中央儘速核定工程經費，讓基隆捷運能盡早開工。

基捷規劃未來串連捷運汐止東湖線、捷運民生線，實現一車往返台北大稻埕、南港、新北汐止與基隆的願景，三線採一車到底，機電系統需保持一致性，新北市府此前已經喊出希望年底動工；李政安說，土建設計須參考機電系統參數，並確保機電系統一致性能，新北優先辦理「機電後擴」，在原計畫核定金額內，與汐東線機電廠商進行議價，並採保留決標方式縮短時程，待行政院工程經費審議通過後，就能決標、簽約與開工。

李政安表示，基捷工程經費審議2024年12月16日首次提報中央，今年11月5日對交通部意見第四次送審，因應基捷工程經費審議特殊的等待時間，規劃採取「高架段細設先行」、「經費審議與招標、機電後擴作業並行」方式辦理，審議期間招標、議價結果將採保留決標方式縮短時程，盼交通部協助完成經費審議。

捷運局指出，機電系統及軌道統包工程為基捷首項工程標，南港與基隆段的「基隆捷運統包工程」及「基隆捷運先期工程」會在11月陸續公告招標，將迎來土建施工高峰期；交通部規劃的基隆捷運，自台北南港起至基隆八堵，全長約15.6公里，共設13站，採中運量捷運系統。

