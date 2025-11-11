為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    畫面曝光！花蓮馬太鞍溪暴漲沖走汽車 連警車也遭殃

    2025/11/11 17:32 記者王錦義／花蓮報導
    馬太鞍溪水暴漲夾帶泥流從左岸沖入萬榮鄉明利村，車輛被沖走卡在大排水溝內。（民眾提供）

    馬太鞍溪水暴漲夾帶泥流從左岸沖入萬榮鄉明利村，車輛被沖走卡在大排水溝內。（民眾提供）

    鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，花蓮縣部分地區出現豪雨，馬太鞍溪水暴漲，夾帶泥流從左岸沖入萬榮鄉明利村，洪水沿花45線流到台九線，淹沒231K北上車道，今天上午有民眾目睹，一輛蓋著防塵罩的車輛遭大水沖走，卡在明利村內的大排水溝內，還有警車也被泥濘卡住，畫面驚悚。

    從影片中可見，由於大雨不斷，溪流暴漲吞噬道路，大量泥水傾洩而下，一輛轎車還被強勁水流沖離路面，過程中先猛烈撞上路樹，隨後抵擋不住泥流沖刷，最終整輛車倒栽蔥地卡在排水溝內，場面相當驚險。明利村長林萬成說，車主在台北，早上請村民幫忙移車，但還來不及就被大水沖走。

    鳳林警分局指出，今日上午光復分駐所員警為防止災害，巡查轄區有無民眾擅闖管制區時，因大雨遮避導致視線不良，未及時發現泥水過深，於馬太鞍溪北上便橋前造成車輛陷入卡住，目前人員、車輛現皆已脫困。目前警方仍積極勘查轄區災情，及確認民眾撤離情形。呼籲因颱風外圍環流帶來大雨，易生災害，請民眾配合撤離，勿趁亂偷跑回家，以免造成憾事。

    縣府指出，鳳凰颱風預計今晚登陸，再次提醒鄉親：「非必要勿返家、勿逗留、勿過夜」，請務必遵守各項管制措施，以確保人身安全並避免違反撤離相關規定。依《災害防救法》第30條及第55條規定，擅自進入警戒區者，將處新臺幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

    馬太鞍溪水暴漲沖入萬榮鄉明利村，車輛也被沖走。（民眾提供）

    馬太鞍溪水暴漲沖入萬榮鄉明利村，車輛也被沖走。（民眾提供）

    鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，馬太鞍溪水暴漲夾帶泥流從左岸沖入萬榮鄉明利村，車輛被沖走。（民眾提供）

    鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，馬太鞍溪水暴漲夾帶泥流從左岸沖入萬榮鄉明利村，車輛被沖走。（民眾提供）

    鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，馬太鞍溪水暴漲夾帶泥流從左岸沖入萬榮鄉明利村，有怪手也被卡在泥濘中。（民眾提供）

    鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，馬太鞍溪水暴漲夾帶泥流從左岸沖入萬榮鄉明利村，有怪手也被卡在泥濘中。（民眾提供）

    鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，馬太鞍溪水暴漲夾帶泥流從左岸沖入萬榮鄉明利村，有住宅淹。（民眾提供）

    鳳凰颱風外圍環流及東北季風交互影響下，馬太鞍溪水暴漲夾帶泥流從左岸沖入萬榮鄉明利村，有住宅淹。（民眾提供）

