159死大火陰霾籠罩！香港立法會選舉投票率上午僅1成 恐創新低

香港立法會選舉7日登場，圖為大埔（Tai Po）的選民步出投票站。該區日前才發生奪走159條人命的世紀惡火，嚴重衝擊社會氛圍。（法新社）

香港立法會選舉今（7日）在沉重的社會氛圍中登場，這也是北京實施「愛國者治港」後的第2屆選舉。然而，受到造成159人罹難的大埔宏福苑火災影響，加上民主派全面缺席，選情顯得格外冷清。截至上午11時30分，地方選區整體投票率僅為10.33%，儘管港府特意將投票時間提早1小時開始，但未能顯著拉抬投票熱度。

綜合港媒與《美聯社》報導，本次選舉投票站於上午7時30分開放，較上屆提早1小時。截至上午11時30分，4小時累積投票人數約42.6萬人，投票率為10.33%。雖然帳面數字略高於上屆同期的9.35%，但考慮到投票時間延長的因素，實際參與度並未顯著提升。上一屆2021年立法會選舉的全日投票率僅30.2%，創下歷史新低。外界盛傳，港府此次內部設下的「及格線」僅為30%，深怕再創低谷。

香港大學政治與公共行政學系名譽教授卜約翰（John Burns）分析，投票率的下降將顯示即使是政府的支持者也選擇缺席。他指出，部分選民可能因火災造成的高死亡人數及建築維護監管的系統性問題，對政府感到失望而拒絕投票，「這是公眾情緒的反映。」

特首情緒勒索？ 稱投票是「支持災民」

為了在災難陰影下催票，香港特首李家超在投票日一早便向公眾喊話，試圖將選票與賑災連結。他強調：「在我們哀悼死者、支持受災戶的同時，我們也必須團結一致支持改革。」李家超宣稱，投下決定性的一票代表了「推動改革」與「守護災民」，並承諾新一屆立法會首次會議將優先討論救災與重建。

然而，當局在選前的維穩動作卻引發爭議。警方不僅逮捕了涉嫌在網路上煽動他人不投票或投廢票的民眾，甚至連1名僅是散發傳單、呼籲政府應對火災負責的24歲學生，也被以涉嫌「煽動意圖」拘捕。這種強硬手段被批評為在災難當前仍將政治維穩置於公眾問責之上。

此次選舉改選90席立法會議員，其中僅20席由地區直選產生。由於民主派政黨全數缺席，參選者清一色為經資格審查的「愛國者」。儘管如此，部分選區仍出現建制派內部競爭的局面。新界西南選區目前投票率最高（4.49%），而新界東北選區最低（3.95%）。選舉結果預計將考驗港府在災難應對與政治改革上的民意基礎。

