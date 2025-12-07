中國駐日大使館又嗆聲！要日本別引火自焚 遭網友酸爆

日中關係持續緊張，中國方面加強對日本的文攻武嚇。（彭博）

日中關係持續緊張，中國方面加強對日本的文攻武嚇，共機在沖繩本島東南方的公海上空，對日本自衛隊戰機進行雷達照射，今（7日）中國駐日本大使館X帳號還PO圖嗆，在台灣問題上玩火者必將自焚，不過遭到底下網友酸爆。

中國殲15戰機在沖繩本島東南方的公海上空，對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎7日凌晨召開記者會，指此事令人「極為遺憾」，小泉痛批：「這是超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為，發生此類事件極為遺憾。」日方已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求防止這類情事再度發生。

今（7日）中國駐日本大使館X帳號還發文威脅，PO出1張藍底白字的圖用日文寫道：「在台灣問題上玩火者必將自焚」（台湾問題で火遊びをする者は、必ずや自らを焼き滅ぼすことになる。）

這篇貼文被認為是對日本政府的威脅，不過該篇貼文底下遭到許多網友痛罵：「一個威脅其他國家的國家最終會被它威脅過的人燒死」、「這是在自曝其短」、「一個喜歡玩火的國家說這話」、「與其干涉他國內政，不如管好自己的國家」、「大使館真的會做這種事嗎？」

