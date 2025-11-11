台南老屋躍上國際 古城新生入選全球百大綠色旅遊目的地

觀旅局以老屋民宿入選2025全球百大目的地故事獎。（南市觀旅局提供）

台南首次參加「全球百大目的地故事」競賽，以台南老屋民宿的永續發展「時光留痕．古城新生」，與38個國家、180多個旅遊目的地一同角逐獎項，成功入選全球百大目的地故事之一，是台灣唯二獲此殊榮的城市。

全球百大綠色旅遊目的地故事競賽由荷蘭非營利組織「綠色目的地基金會（Green Destinations Foundation）」從2014年起辦理，每年年會頒布入選全球百大目的地的故事獎項，透過各目的地的永續故事分享，發表各國在永續發展目標的實踐。

南市觀旅局長林國華表示，今年年會於9月29日在法國奧克西塔尼（Occitanie）舉辦，台南以「時光留痕．古城新生」入選全球百大目的地故事獎，展現市府、中央與旅宿相關協會邁向永續旅遊實踐的作為。市長黃偉哲肯定市府團隊與旅宿業者努力，讓台南老屋民宿打入國際永續旅遊市場成為永續旅遊典範，期許台南觀光推廣能持續獲國際綠色旅遊市場注目。

林國華指出，獲獎的台南老屋民宿承載歷史記憶，也展現文化保存與永續觀光並進的城市風貌故事。台南自2012年分階段推動老屋民宿永續發展，修正「民宿管理辦法」，公告「台南雙城觀光地區」經營管理計畫、進行旅宿總量管制調查計劃、成立觀光地區跨局處協調平台，及輔導民宿合法化平台等，並透過公私共力的「台南市民宿經營公約」優化觀光品質。

此外，也誠摯邀請民眾共同邁向永續。近期各項綠色旅遊活動持續推動，民眾可搭乘台灣好行98府城台江線暢遊府城古蹟與黑琵濕地，觀旅局主辦「2025虎頭埤水與綠 路亞竿環保釣魚比賽」也將於11月15日在虎頭埤揭開序幕，今年還增開11月22日葫蘆埤釣魚場次，邀請全國釣友一起體驗環保釣魚的魅力。

觀旅局長林國華（右1）、專委丁玲琍（左1）獻獎予黃偉哲市長。（南市觀旅局提供）

