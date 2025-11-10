為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    捷運三鶯線全面測試中 列車「洗澎澎」僅5分鐘畫面超療癒

    2025/11/10 09:52 記者賴筱桐／新北報導
    新北市捷運三鶯線列車每天收班後，會進洗車場進行清洗工作，過程僅需5分鐘完成。（圖由新北市捷運局提供）

    新北市捷運三鶯線預計年底完工，目前29輛列車已經全數抵達機廠，展開各項測試，市府捷運工程局在官方臉書公布一段列車「洗澎澎」的影片，全自動洗車流程只需要5分鐘就能完成，有如坊間的自動洗車設備，準備在通車典禮當天「閃亮亮」登場，畫面曝光後，網友直呼「超療癒」。

    新北市捷運局表示，三鶯線29台列車全面抵台，除了進行各項動態、靜態測試，列車也要先洗乾淨後才能穿新衣，全自動洗車流程只要5分鐘，「比人洗澡速度還快」，當高壓水柱啟動時，刷臂同步旋轉，從車頭、車身到車尾無死角，把列車外觀洗得乾乾淨淨，列車每日收班時，會進洗車場進行清洗工作。

    三鶯線列車洗車畫面曝光後，引發熱烈回響，網友直呼「洗車過程好療癒」，許多民眾表示，期待通車典禮到來，也有人說，孩子超級期待可以搭乘舒適安全的列車，還有人反映，環狀線的車身很髒，可以安排清洗一下。

    捷運局指出，三鶯線已在10月5日進入全線動態測試作業，目前測試項目包含營運速度、多列車高密度間距控制、月台門與列車停準度、安全煞車、開門等連鎖功能，年底前將完成穩定性測試，確認系統可靠度超過99%，就能迎接完工，未來通車後，預計可以縮短三峽、鶯歌等地區往返台北市約20分鐘的通勤時間。

