新北客庄聚寮季吸人客 精緻體驗「尞」出三峽客家魅力

「2025新北山客尞尞客庄產業節—聚寮季」今於新北市客家文化園區登場。（新北市客家局提供）

新北市政府客家事務局攜手三峽客家返鄉青年舉辦「2025新北山客尞尞客庄產業節—聚寮季」今於新北市客家文化園區登場，活動以「聚寮」為核心，結合主題市集、茶宴體驗、醬缸手作及藝文表演，象徵客家人共食共作的精神，吸引許多民眾參與，相關體驗活動早早就額滿。

客家委員會副主委邱星崴、新北市客家局長劉冠吟、三峽區長施玉祥及在地青農、創生團隊皆參與活動，劉冠吟表示，「山客尞尞」不只是市集或活動，而是一個返鄉青年與土地共創的平台，盼讓更多人看見三峽產業特色，也聯名陶博館、客家青農及在地名店，讓「山客尞尞」品牌魅力極大化。

客家局指出，主題市集以「廚房、農作、工藝」為軸，邀台三線客家庄、三峽店家及客家職人共襄盛舉，民眾完成闖關條件，到相關店家消費還可享優惠，打造「山客尞尞」品牌的永續連結。

下午茶宴由「老柴咖啡館」、「咖啡。停！」與「一碗幸福好滋味」3店家聯名，以「戴記茶坊」、「天芳茶行」、「五寮綠竹筍」與「蜂樺蜂蜜」等青農產品入菜，聯名商品也將於各店販售。

「醬缸藝術」課程由客籍醃漬達人丁寶珠親授糖醋蘿蔔，體驗客家勤儉愛物的生活智慧，並與鶯歌陶瓷工藝博物館合作推出「梅甕回娘家」方案，邀民眾攜帶舊甕再利用。

客家局今年另輔導三峽青年與商家共同推出5條客家聚落體驗遊程，從採野草、採茶、認識養蜂，到以茶油、竹筍、蜂蜜入菜的產地餐桌，讓民眾從田間走進餐桌，感受客家生活的永續哲學。

客籍醃漬達人丁寶珠親授糖醋蘿蔔，體驗客家勤儉愛物的生活智慧。（新北市客家局提供）

聚寮季藝文表演，民眾參與雜耍互動。（新北市客家局提供）

新北市客家局長劉冠吟（左）與樂團吉那罐子合唱新北客家主題曲。（新北市客家局提供）

