搶回高風險家庭男孩 社工趙佳儀獲衛福部紫絲帶獎

桃園市家防中心聘用社工督導趙佳儀說，篩派案社工主要為受理各縣市通報案件，只要有需要就會通報系統，由他們受理，看後續要由哪一領域服務。（記者黃宜靜攝）

當家庭驟變、兒少受虐等困境發生時，總有一群人在第一時間挺身而出，這些社會安全網的幕後英雄，撐住脆弱家庭。衛福部今天舉辦「第11屆紫絲帶獎頒獎典禮」，獲獎者之一、桃園市家防中心聘用社工督導趙佳儀說，團隊每天都要處理近百件通報案件，也要在與案家通話短短30秒間取得資訊、評估風險。「我們的確在外界眼中就是坐辦公室的一群人，但就是有這一群人在、蒐集到很多資訊，讓保護性的工作可以更快地去被介入。」

第11屆紫絲帶獎頒獎典禮表揚13位來自社政、警政、衛生醫療及司法領域從業人員。得獎者趙家儀說，篩派案社工主要為受理各縣市通報案件，不只是保護性案件，還有脆弱家庭案件，只要有需要就會通報系統，由他們受理，像是桃園每日成人、兒少案件大約近百件，因此同仁們需要短時間內看完通報表內容，確定後續要由哪個領域服務；當資訊不足時，更要預設自己只有1通電話、30秒時間，蒐集關鍵資訊，讓個案獲得更快的服務。

請繼續往下閱讀...

趙家儀說，「我們的確在外界眼中就是坐辦公室的一群人，但其實前端就是有這一群人在、蒐集到很多資訊，可以讓後面的個案更快的被服務，讓保護性的工作可以更快地去被介入。」

趙家儀回憶，有對曾被列脆弱家庭服務對象的兄弟，弟弟最小僅6個月大，有天學校突然通報，哥哥已有一段時間未就學。她說，由於該案家有藥、酒癮狀況，且孩子在學校身上疑似有傷勢，因此十分擔心，積極設法找人。

趙家儀說，同仁們積極上網翻看男孩家長社群、確認最後動向，也與婦幼隊聯繫，從早上找到晚上8點，終於接電話了，將家長、兒少保護社工與警方約在一處麥當勞，評估小孩受照顧的狀況，認為狀況不是很好，把孩子「搶回」。

趙家儀指出，男孩被帶回安置時骨瘦如柴，甚至脊椎清晰可見、身體很髒，同仁立刻翻找沐浴用品，讓他洗澡。安置一個月後，再見到男孩，不僅體態良好，精神狀況也佳，還會親切向社工叔叔、阿姨打招呼，「令我印象蠻深刻，也是滿感動的一件事情。」

趙家儀說，雖然經常與個案、同仁在辦公室到很晚，甚至是一有緊急電話，又必須趕回公司處理，不過，很感謝先生始終在過程中，堅定守在她旁邊，結婚十幾年來都是如此，維持著這個家。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法