    首頁 > 生活

    颱風季登山2年奪5命！南投10月登山旺季 山難件數暴衝翻倍

    2025/11/08 15:59 記者劉濱銓／南投報導
    南投今年已發生71件山難，其中10月登山旺季暴衝至12件，較今年前3季月平均6.2件幾乎翻倍。（南投縣消防局提供）

    鳳凰颱風來勢洶洶，恐成58年來首個11月登陸的颱風，南投縣消防局表示，今年到目前共受理71件山難通報，光10月就暴衝至12起，較前3季月平均6.2件幾乎翻倍，由於縣內去年凱米、今年楊柳颱風共造成5名山友罹難，呼籲秋天登山旺季務必當心颱風動態，以免山難發生。

    消防局指出，今年縣內已有71件山難，出動40架次直升機、496人次搜救，10月登山旺季更發生12件山難，相較今年1至9月每月平均6.2件，幾乎是翻倍成長。

    另外，去年凱米颱風曾發生山難造成3人死亡，今年楊柳颱風發生3件山難，救出的9人中有2人死亡，顯示颱風期間登山更加危險。

    消防局提醒，颱風將至，山永遠都在，呼籲山友應取消或延後登山計畫，屆時颱風警報發布，並劃定山域警戒區禁止人員進入後，依災害防救法，山友接獲通知而未撤離者，可處5萬至25萬元罰鍰，另外，民眾因違反規定發生山難，並因此啟動搜救而獲救，各級政府還可向獲救者要求繳納搜救費用，呼籲山友切勿挑戰天候，以維自身安全。

