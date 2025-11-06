富岡鐵道節11/22桃園登場 「總統花車」、「DR藍寶寶」復古列車展出

2025 富岡鐵道藝術生活節即將登場。（台鐵公司提供）

2025 富岡鐵道藝術生活節即將登場。（台鐵公司提供）

2025 富岡鐵道藝術生活節即將登場。（台鐵公司提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司與桃園市政府文化局合作「2025 富岡鐵道藝術生活節」將在11月22日至12月7日登場，這屆有多項鐵道主題展出與限定活動，台鐵公司協調「總統花車」及「DR藍寶寶」復古列車來到桃園靜態展出；以及廣受南部民眾喜愛的懷舊列車「藍皮解憂號」開行「桃園-富岡」間。

台鐵公司表示，期間也提供EMU500列車與三十舞蹈劇場帶來跨界藝術的動態演出體驗。「2025年富岡鐵道藝術生活節」也結合「桃園仙草花節」，將透過藝術介入、空間再造與文化串聯，讓富岡車站與其周邊街區成為鐵道文化的展示舞台。

此外，台鐵公司也與雄獅旅行社合作推出期間限定行程「2025富岡鐵道藝術生活節藍皮解憂號 桃園－富岡來回」，現已於雄獅旅遊官網開放購票，限量預購。

2025 富岡鐵道藝術生活節即將登場。（台鐵公司提供）

2025 富岡鐵道藝術生活節即將登場。（台鐵公司提供）

2025 富岡鐵道藝術生活節即將登場。（台鐵公司提供）

2025 富岡鐵道藝術生活節即將登場。（台鐵公司提供）

2025 富岡鐵道藝術生活節即將登場。（台鐵公司提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法