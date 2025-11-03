為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新竹棒球場外野開挖揭露回填瑕疵 全面篩分重建保障場地安全

    2025/11/03 17:26 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹市立棒球場改善工程今展開「外野區域回填土」開挖與篩分作業。（市府提供）

    新竹市政府今表示，市立棒球場改善工程繼4月完成球場「超載覆土」清除後，今展開「外野區域回填土」開挖與篩分作業，開挖結果「發現過去的回填土中，混雜大量不符合規範的大型混凝土塊、紅磚塊與其他建築廢材」，「證實先前球員與球迷對球場回填土有疑慮並非空穴來風」。

    市府指出，根據原先新竹市立棒球場工程契約及相關計畫書，構造物附近所用回填材料，其最大粒徑應小於10公分且不得含有鋼筋、垃圾、廢物等其他不適用材料。

    今日初步開挖結果顯示，回填層中「充斥超過規範粒徑的大型石塊、混凝土塊、鋼筋與塑膠異物」，明顯違反回填材料的設計要求。這些異物不僅阻礙排水系統功能，也可能造成草皮根系發展不良，對場地品質與使用壽命產生嚴重風險。

    工務處說明，新竹市立棒球場改善工程今日開始外野回填土開挖與篩分工程，將確認所有不符規範的回填物並徹底清除，並透過篩分設備將異物剔除後，以符合標準的乾淨土壤重新回填，以確保後續土壤壓實度、鋪設礫石與排水系統的穩定性。

    工務處指出，此次改善工程工期共266日曆天，包含基底重建、局部地下室結構補強、排水系統改善與人工草皮鋪設等重點項目，預定於115年上半年完工。

    市府表示開挖結果發現過去的回填土中，混雜大量不符合規範的大型混凝土塊、紅磚塊與其他建築廢材。（市府提供）

