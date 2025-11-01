台南官田葫蘆埤「玩埤一夏」 來看葫蘆裡農在玩什麼？

台南官田葫蘆埤自然公園舉辦「葫蘆裡農在玩什麼？」活動，明天還有一天。（南市觀旅局提供）

台南官田葫蘆埤自然公園今天（1日）舉辦「葫蘆裡農在玩什麼？」，活動結合親子闖關、劇場表演、小農市集與慢旅導覽，吸引上千人參與，明天（2日）繼續玩，玩什麼？來了就知道。

台南市觀光旅遊局副局長鄭道立、立委郭國文、農業部農田水利署嘉南管理處麻豆分處主任張照宏、官田區長洪聰發等人，以動物狂歡曲為活動開幕，那葫蘆裡賣什麼？葫蘆埤玩埤一夏推出「葫蘆裡農在玩什麼？」，就是安排以自然、共學、共玩的方式開啟為期兩天的親子活動。

活動主軸以「以農為樂、以玩為學」為精神，串聯葫蘆埤周邊小農、菱角藝術DIY體驗與水菱農遊導覽活動，讓親子遊客在玩樂中體驗官田永續發展與生態旅遊的價值。

親子闖關從「體育課─從菱開始大作戰」，讓孩童從遊戲中認識官田「凌波仙子」俗稱「菱角鳥」的水雉、官田菱角及葫蘆埤生態，讓親子玩得開心，增長生態保育概念。

另有菱殼炭循環再利用的「火山擴香石、炭造粒實驗DIY」及菱角殼再利用的「手操紙、菱角染絲巾DIY」等手作課程，現場同時舉辦小農市集及水管阿民街藝互動秀、禮物盒劇團精彩演出，小旅行導覽路線也吸引親子家庭報名。明天再加夢幻泡泡秀、姊姊說故事。

台南市觀旅局局長林國華表示，葫蘆埤是「水映南瀛亮點廊帶」的重要節點，進行相關環境工程改善，台南3大埤塘「虎頭埤、葫蘆埤、德元埤」將成為台南新興水域遊憩、綠色埤塘旅遊的新品牌。

原來菱角植株長這樣，菱角花開在水面上，而後在水中生長菱角，親子上了一課。（記者楊金城攝）

