「海空步道」載蚵車翻覆10傷！彰化縣府：鐵牛車不能載客

鐵牛車載客觀光旅遊，卻翻覆造成10人輕傷。（民眾提供）

彰化縣「海空步道」今天發生鐵牛車（又名載蚵車）翻覆，造成10人輕傷，縣府表示，依規定，鐵牛搬運車只能載蚵，不能載遊客觀光、旅遊，後續將加強禁止超載宣導、不定期稽查，並立公告提醒其危險性。

這起意外，雖然沒有造成重大死傷，但恐已重創當地「鐵牛車載客」的觀光商機。彰化縣府斥資在芳苑普天宮附近，打造生態旅遊觀光，「海空步道」具觀光魅力，而載客出海到濕地做生態旅遊也成為觀光亮點。鐵牛車是當地特有的交通工具，縣府於2018年頒布《牡蠣搬運機管理自治條例》，全縣共有300部鐵牛車登記在案，每年接受安全檢查，惟該條例僅規範鐵牛車，並沒有開放鐵牛車載客。



縣府表示，地方一直有「鐵牛車載客」的聲音，但他們把管理計畫送至交通部均被打回票，主要還是安全問題。

一名地方人士說，如果沒有鐵牛車載遊客到濕地觀光，這個觀光行程就沒有吸引力，「鐵牛車」明明是很有特色的交通工具，卻不能載人，如果嚴重執行、稽查，好不容打造的芳苑「海牛」及「濕地」觀光，將戛然而止。

