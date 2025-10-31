為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    有「邁邁椅」還能做瑜伽 老外帶路玩翻高雄果嶺自然公園

    2025/10/31 09:29 記者葛祐豪／高雄報導
    兩人在景色優美的18號果嶺，挑戰雙人瑜伽。（高市府提供）

    兩人在景色優美的18號果嶺，挑戰雙人瑜伽。（高市府提供）

    「高雄果嶺自然公園」已於10月10日正式開放，占地約70公頃，是全台首座由高爾夫球場再生的生態自然公園，市府攜手LINE TODAY原創節目「老外調查團」前進高雄全新生態樂園，夢多（大谷主水）、杜力DOOLEY兩人在公園內一日體驗玩遊戲、賞鳥野餐、做瑜伽，造訪「邁邁椅」景點，逗趣過程笑到翻！

    高雄果嶺自然公園保存超過2600棵原生樹木，目前已記錄到超過50多種的特色鳥類棲息，這片過去需繳費才能入內的澄清湖高爾夫球場，如今搖身一變成為全民共享綠地，成為最夯的踏青選擇。

    此次夢多（大谷主水）、杜力DOOLEY兩人自備道具，一路走訪園區各大特色果嶺，從9號果嶺玩起飛盤、抓尾巴、黏巴球等闔家遊戲，勝負結果決定了交通方式：贏家有電動車搭乘到下個目的地，輸家則必須要跑步追上，趣味互動笑聲不斷。接著他們前往10號果嶺，在草地上野餐賞鳥，近距離感受園內豐富的自然生態。

    他們也特別造訪因高雄市長陳其邁一張美照爆紅的4號果嶺「邁邁椅」景點，一望無際的大草原景緻，令人心曠神怡。最後來到景色優美的18號果嶺，挑戰雙人瑜伽，體驗「與大自然合為一體」的療癒時光。杜力笑著推薦：「來這賞鳥、看風景、運動以及休息都超適合！」夢多也直呼：「這裡不但超適合約會，也很適合帶家人來玩，尤其是讓小孩來放電，晚上一定超好睡！」

    高市府表示，園區規劃超過7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，絕對是散步、健行及慢跑的好去處。該影片將於今（31）日上午10時於LINE TODAY上架首播（ https://today.line.me/tw/v3/publisher/102878 ），11月1日晚間8點於YouTube平台「老外調查團」頻道播出。

    老外調查團杜力（左）及夢多（右）到果嶺自然公園，玩起接飛盤、黏巴球等遊戲。（高市府提供）

    老外調查團杜力（左）及夢多（右）到果嶺自然公園，玩起接飛盤、黏巴球等遊戲。（高市府提供）

