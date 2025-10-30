白天短暫回溫！入夜東北季風增強持續至下週一

今日東北季風減弱，北台灣氣溫回升，白天北部及東半部高溫約27至29度，中南部可達31、32度（資料照）

中央氣象署指出，今日（30日）中部以北有零星降雨，晚間東北季風會開始增強，北部及東北部地區有機會下雨。氣象署今凌晨4點45分發布2縣市大雨特報，新北市北海岸及基隆市要注意大雨。

今日華南雲系東移，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨，晚上東北季風開始增強，北部及東北部仍有機會下雨，其他地區降雨機率降低。

氣溫方面，因東北季風減弱，北台灣氣溫回升，白天北部及東半部高溫約27至29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免受涼。

空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

週五（31日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。週六（1月11日）至下週一（11月3日）受東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，基隆北海岸、宜花及大台北地區有局部短暫雨，台東地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週五至下週一溫度方面，高溫部分，北部、東北部24至27度，花東25至28度，中南部30至32度；低溫方面北部、東北部19至21度，中南部、花東21至24度。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 ~ 31 26 ~ 34 29 ~ 35 24 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

