非洲豬瘟波及民生！ 中台灣最大市場雞魚、冷凍豬價上漲

民眾沒溫體豬肉可買，有些改買雞肉、魚肉。（記者蔡淑媛攝）

台中廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，10月22日起15天全國活豬禁宰禁運，中台灣最大批發市場建國市場，販賣溫體豬肉攤近50攤幾乎全停業，僅有零星肉攤留庫存肉，為長期合作的餐廳、小吃攤處理豬肉供應，直言再1、2天庫存肉也沒有了，直言「損失慘重，真得就要放無薪假了！」，由於沒溫體豬肉可買，冷凍豬肉供不應求，價格上揚，雞肉、魚肉等肉品，價格也上漲1至3成。

建國市場的溫體豬肉攤一片冷清，幾乎暫停營業，零星幾家肉攤處理疫情前的庫存肉，供應餐廳、小吃店熟客，期間不少路過顧客見狀詢問還有沒有肉可賣，只能拒絕，肉攤無奈說，客人冰箱放不下，預訂庫存肉先放攤子，這批是最後庫存的肉品了，打開空空的冰箱證明，「再1、2天也沒肉可賣，只能被迫休息，損失慘重！」

建國市場統計，市場內豬肉攤約80家，其中47家販賣溫體豬肉，已經沒豬肉可賣，有的攤商一天賣3、5頭，甚至1、20頭，以一頭豬肉賣出1萬多到近2萬元，現在防疫被迫暫時停業，單攤一天損失可達10幾萬，15天可達百萬，加上聘請工人，損失更慘重，肉攤哀鴻遍野，期待政府能給予補助。

豬肉攤販沒肉可賣，業者說，疫情爆發之初，掀起搶購潮，餐廳小吃業趕緊買溫體豬肉，恐慌一旦疫情連還爆發，會沒肉可買，攤商直言，這次疫情損失的不只養豬業、肉攤，包括市場攤子聘請員工刮骨、運肉等工人，也大受影響。

建國市場也說，建國市場廚餘每天1、2噸，節日多達3、4公噸，由清潔隊清運，憂心這次疫情後如果禁止廚餘養豬，市場廚餘將無處去化，目前市場向中央申請一台商用廚餘機，一天可去化60公升，是全國公有市場唯一有的，希望政府能補助增加申請，解決市場廚餘問題。

