疫調再爆疑點！ 死亡豬頭數反覆更正 中市府坦承化製單疑遭塗改送檢調

傳出案場化製廠三聯單中斃死豬頭數不符，鄭照新今證實疑似有「塗改」的狀況發生，已送檢調追查，如有偽造文書會再追究。（記者蔡淑媛攝）

台中豬場爆發非洲豬瘟，但市府疫調說法卻一變再變，多處疑點也引來外界撻伐，中央也直指台中市提供疫調資訊有10大缺失，其中梧棲案場10天死亡豬隻從117、116頭，來更正78頭，又傳出化製廠三聯單中斃死豬頭數不符，憂心有斃死豬外流，對此，台中市副市長鄭照新今天在記者證實疑似有「塗改」的狀況發生，已送檢調追查，如有偽造文書會再追究。

市府疫調指10月10日至20日採檢出疫情期間，先說有116、117頭豬病死，最後又更正78頭，鄭照新解釋一開始的說法是豬農口述，後來是化製場精精確數字是78頭，不過又傳出化製廠三聯單中甲聯（由化製車運抵化製場後供核對並留存甲聯）與丙斃（豬農留存）死豬頭數不符。

對此，鄭照新今天非洲豬瘟中央前進應變所記者會被問及證實，的確發現疑似有塗改的狀況發生，26日已將該案送檢調，昨天再送新據，如果有偽造文書會再追究。

