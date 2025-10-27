為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投加強稽查豬肉製品 使用病豬最高罰2億元

    2025/10/27 07:42 記者張協昇／南投報導
    南投縣衛生局加強稽查市售豬肉製品 ，嚴防非法豬肉流入市面。（南投縣衛生局提供）

    台中市爆發非洲豬瘟，全國禁運、禁宰豬隻延長為15天，南投縣衛生局連日來針對縣內超市、攤商、量販店、餐飲業、製造業及傳統市場等業者販售的豬肉產品，進行產地來源標示查核及產品抽驗，以確保民眾食用肉品安全無虞，目前未發現有違法情事，提醒業者若刻意使用病豬或斃死豬作為食品原料，最重可處2億元以下罰鍰。

    南投縣衛生局指出，非洲豬瘟為豬隻專屬疾病，不屬人畜共通傳染病，對人體無感染風險，且非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱至56℃維持70分鐘，或以70℃加熱即可完全失活，民眾毋須恐慌，惟衛生局仍將持續加強稽查市售豬肉及其製品來源，並檢驗動物用藥、乙型受體素及食品添加物等，今年迄今共抽驗65件豬肉及相關製品，檢驗結果全數符合規定。

    衛生局強調，若業者刻意使用病豬或斃死豬作為食品原料，依據「食品安全衛生管理法」第15條及第44條規定，可處6萬元以上2億元以下罰鍰，情節重大者並得勒令停業或廢止登錄，也呼籲食品業者應確保肉品來源合法、標示清楚，民眾應選購信譽良好、包裝完整的產品，避免購買來路不明的豬肉或製品，共同守護食品安全。

